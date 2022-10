Krieg in der Ukraine

vor 39 Min.

Biden: Putin hat sich "erheblich verkalkuliert"

Artikel anhören Shape

In einem TV-Interview bezeichnet US-Präsident den Kremlchef als "rationalen Akteur". Seine Ziele in der Ukraine seien jedoch irrational, so Biden.

Kremlchef Wladimir Putin hat sich mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden verschätzt. "Ich denke, er ist ein rationaler Akteur, der sich erheblich verkalkuliert hat", sagte Biden laut TV-Sender CNN in einem Interview. Demnach sagte Biden, er glaube zwar, dass Putin rational handle, seine Ziele in der Ukraine aber irrational seien. "Wenn man sich die Rede anhört, die er nach der Entscheidung (Krieg gegen die Ukraine zu führen) hielt, sprach er von der ganzen Idee, dass er als Führer eines Russlands gebraucht werde, das alle Russischsprachigen vereint. Ich meine, ich halte das einfach für irrational", sagte Biden laut CNN. Weiter sagte Biden demzufolge, Putin sei fälschlicherweise davon ausgegangen, die Ukrainer würden sich einer russischen Invasion unterwerfen. "Ich glaube, er dachte, er würde mit offenen Armen empfangen werden, dass dies die Heimat von Mutter Russland in Kiew sei, und dass er dort willkommen geheißen würde, und ich glaube, er hat sich einfach völlig verrechnet", sagte Biden. (dpa)

Themen folgen