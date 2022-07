Das Update zum Ukraine-Krieg vom 16. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Russland will die Angriffe in der Ukraine ausweiten. Das hat der russische Verteidigungminster Sergej Schoigu verkündet. Damit will die russische Führung einer erwarteten ukrainischen Gegenoffensive, die sich maßgeblich auf die Region rund um Cherson konzentrieren soll. Ursprünglich war diese Offensive bereits für Juni geplant gewesen.

Der Tag: Die Finanzminister der G20 konnten sich auf keine gemeinsame Stellungnahme zum Ukraine-Krieg einigen. Vor wenigen Wochen demonstrierten die G7 Geschlossenheit. In der größeren Gruppe der 20, in der auch nichtwestliche Länder eine Rolle spielen, gehen die Meinungen deutlich weiter auseinander. Am G20-Gipfel in Indonesien wird wohl auch Russland selbst teilnehmen.

Die Lage: Audi-Vorstand Walker zeigt sich besorgt über die Unsicherheit bei der Gas-Versorgung. Für die Werke des Unternehmens werden bereits große Mengen an alternativen Energieträgern besorgt, darunter Erdöl. Ein Gas-Stopp würde man dennoch nicht gänzlich kompensieren können, .

Die Region: "Ich würde Putin und Selenskyj jedenfalls bei uns in Kelheim oder im Weissen Bräuhaus in München gerne zum Bier einladen", sagt der Bayerische Brauer-Chef Georg Schneider im Interview mit unserer Redaktion. Denn beim Bier komme man sich näher. Seine steile These: So wie sich Oktoberfest-Besucher näher kommen, könnten dies auch sich im Krieg befindlichen Staats-Chefs. Wenn es doch nur so leicht wäre ...

