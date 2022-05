Das Update zum Ukraine-Krieg vom 27. Mai

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine haben nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Stadt Lyman im Gebiet Donezk eingenommen. Die Ukraine hat das noch nicht bestätigt, allerdings hatte der ukrainische Präsidentenberater Olexyj Arestowytsch schon am Donnerstagabend die Ortschaft als verloren bezeichnet. Lyman liegt westlich des noch von ukrainischen Truppen kontrollierten Ballungsraums um die Großstädte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk und gilt als wichtiger Eisenbahnknotenpunkt.

Der Tag: Neben Lyman hat Russlands Militär auch weitere Angriffe in der Ostukraine gefahren. Auf eine ukrainische Brigade in der heftig umkämpften Stadt Bachmut in Donezk etwa seien Raketen abgefeuert worden, sagt der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Im Charkiwer Gebiet seien Militärobjekte ebenfalls mit Raketen beschossen worden. Die ukrainische Seite hatte bereits am Donnerstag mehrere Tote durch russischen Beschuss in Charkiw gemeldet.

Die Lage: Mehrere Studien kommen zum selben Schluss: Gerade der Krieg in der Ukraine und die rasant steigenden Preise bei vielen Produkten haben das Einkaufsverhalten in Deutschland verändert. Meine Kollegin Sarah Ritschel hat sich deshalb an einem Ort umgesehen, an dem viele Menschen Preise vergleichen und nach Schnäppchen suchen: im Supermarkt. Das Kölner Handelsforschungsinstitut ECC registriert ein „Konsumverhalten auf Sparflamme“. Fast zwei Drittel der Deutschen wollen in der nächsten Zeit beim Einkaufen sparen. Welche Sorgen sich die Menschen beim Einkaufen im Supermarkt teilen, lesen Sie in unserem heutigen Lesetipp.

Die Region: Die Wirtschaft in Augsburg schlägt sich deutlich besser als im Rest Schwabens. Trotz des Krieges in der Ukraine und seinen weltweiten Auswirkungen sagen 41 Prozent der Unternehmen aus Industrie und Handel nach wie vor, dass ihre Geschäftslage gut ist. Die Lage in Augsburg und den benachbarten Kreisen Aichach-Friedberg und Augsburg-Land ist sogar besonders positiv. Allerdings blicken viele Unternehmen besorgt auf die nächsten Monate. Ein Grund: Der Krieg sorgt für rasant steigende Rohstoff- und Energiepreise und auch viele Liefertermine verzögern sich aufgrund stockender Lieferketten. Doch nicht alle Aussichten sind düster, schreibt mein Kollege Michael Kerler.

