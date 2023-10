Das Update zum Ukraine-Krieg vom 8. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Seit Tagen überschlagen sich die Meldungen zu den Hamas-Angriffen in Israel. Am Sonntagnachmittag meldeten die israelischen Behörden bereits über 500 Tote. Und nicht nur für Israel und seine westlichen Partner bedeutet die neue Serie der Gewalt einen Paradigmenwechsel. Auch für die Ukraine und ihren Kampf gegen den russischen Aggressor könnte sich einiges durch die neue Lage im Nahen Osten ändern.

Der Tag: Russland hat am Sonntag ukrainische Gebiete beschossen. Dabei sind nach Angaben ukrainischer Behörden mehrere Menschen getötet worden, weitere wurden verletzt. Die Angriffe ereigneten sich in den Gebieten Saporischschja und Donezk.

Die Ukraine hat nach Einschätzung britischer Experten in den vergangenen Monaten im Osten des Landes Gelände zurückerobert. Mindestens 125 Quadratkilometer sollen die Ukrainer von Russland zurückgewonnen haben. Die ukrainische Armee meldete in der Nacht auch Erfolge im Süden.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine wirft seine Schatten auch auf andere Länder. Menschen aus der Ukraine erleben seit Beginn des Kriegs auch in Deutschland Rassismus und Diskriminierung. Das zeigt nun auch die Polizeistatistik des Landes Berlin: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die Berliner Polizei mehr als 1100 Straftaten im Zusammenhang mit dem Krieg gezählt, vereinzelt auch konkrete Angriffe.

Bild des Tages:

Ein Priester hält einen Gottesdienst an den Särgen von Opfern, die bei einem Raketeneinschlag getötet wurden. Foto: Alex Babenko, AP/dpa

Das ukrainische Dorf Hroza ist nach einem Raketeneinschlag, bei dem mehrere Menschen getötet wurden, in Trauer versunken. Ein Priester hält einen Gottesdienst an den Särgen der Opfer.

(mit dpa)

