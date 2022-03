Ganz nah an Putin: Merkels besondere Beziehung zum Kreml

Plus Die Vorwürfe gegen Altkanzler Schröder wegen seiner Beziehung zum russischen Präsidenten sind berechtigt. Aber auch Angela Merkel war ganz eng mit dem Machthaber im Kreml.

Die große Abhängigkeit von russischem Gas und Öl hat die Augen in diesen Kriegstagen vor allem auf den Putin-Freund und Nord-Stream-Lobbyisten Gerhard Schröder gelenkt. Nicht nur die Sozialdemokraten sind sauer auf ihren Altkanzler, der partout nicht auf seine Mandate bei russischen Energiekonzernen verzichten will. Von der Empörung unberührt hingegen bleibt seine Nachfolgerin Angela Merkel. Dabei trägt die CDU-Politikerin eine gehörige Mitverantwortung dafür, dass Deutschland von Putin anhängig ist.