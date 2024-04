Verrat am Vaterland? Warum der Fall Maximilian Krah für die AfD so gefährlich ist

Herr M. ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung tut sich schwer mit grau. Einfache Lösungen in schwarz-weiß sind diesen lieber. Demokratie heißt auch sich anzustrengen. Man wird gefordert, sich zu informieren. Und zwar nicht nur mit drei TikTok Posts. Sondern es kostet durchaus Zeit sich richtig zu informieren. Bestimmte Schlagwörter wie auch damals bei der FDP "Mehr netto vom brutto" verfangen sich. Wie das umgesetzt werden soll wird dagegen nicht erwähnt. Ich kenne genügend die damals deswegen 2009 die FDP gewählt haben aber dann entsetzt waren, was dann tatsächlich gemacht wurde. Das sie vom Wahlprogramm der FDP nicht profitieren würden, war Ihnen nicht klar. Nur mehr netto vom brutto hört sich halt gut an.

Dazu kommt noch ein gewisse (N)Ostalgie für alte Zeiten bzw. alte politische Systeme. War ja nicht alles schlecht und die Verklärung dieser.In der Jugend war so und so bei jedem alles besser. Und nicht zu vergessen ein gewisser Satz Herrenmenschentum und Selbstverliebtheit.

Sehr erschwerend kommt noch dazu, dass die Welt sich in einem großen Umbruch befindet. Sie sucht eine neue Weltordnung. Die VR China wächst und strebt nach der Weltmacht. Dazu noch der Klimawandel, der auch noch sehr gravierende Folgen haben wird. Irgendwelche Kapitalverbrechen werden in sozialen Medien sofort und massenhaft gepostet. Oft noch sehr ausgeschmückt mit falschen Tatsachen und stark übertrieben. Manchmal sogar erfunden. Um ganz gezielt Angst zu verbreiten. Obwohl die statistische Sicherheit sogar gestiegen ist, ist die gefühlte Sicherheit dadurch massiv gefallen.

Da ist es halt verführerisch, so zu tun als wenn man einfach die Grenzen dicht macht, den Klimawandel ignoriert und sich die "sichere" Zeit der 90ziger Jahre zurückwünscht. Als Klimawandel und die VR China eher noch belächelt wurde. Als man nicht von tatsächliche oder angeblichen Mord oder Vergewaltigung in Hamburg-Altona eine Stunden nach der Tat aufs Handy als Post bekam sondern gar nichts davon erfuhr.

Es herrscht teilweise große Verunsicherung und Angst. Die gezielt noch verstärkt wird.

Kann man durchaus alles verstehen. Nur den Kopf in den Sand zu stecken, Augen vor Problemen zu verschließen und zu hoffen, dass jemand starkes kommt und die Probleme "wegzaubert" führt in die noch größere Katastrophe.

Das die "Retter" auch nur mit Wasser kochen können wird ignoriert. Sie versprechen schließlich aus Wasser Wein zu machen. Weil am Wasser ist ja die Weltverschwörung schuld, die man beseitigen wird.







