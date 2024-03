AfD und Russland

vor 40 Min.

Singer und Jurca auf eigener Mission in Russland

Plus Drei bayerische AfD-Abgeordnete fliegen zur Wahl nach Russland. Ihre Reise stößt auf massive Kritik – auch in der eigenen Partei. Doch sie verfolgen spezielle Ziele.

Von Christof Paulus

Selten ist das Ergebnis einer Wahl so irrelevant wie an diesem Sonntag in Russland: Dass Wladimir Putin weiter Präsident bleiben wird, steht schon lange fest, nicht umsonst gilt die Wahl als undemokratisch und Russland als Diktatur. Andreas Jurca und Ulrich Singer, zwei schwäbische AfD-Abgeordnete im Bayerischen Landtag, widersprechen da nicht einmal. Dennoch sind sie zur Wahl nach Russland gereist – und müssen sich jetzt mit dem Vorwurf auseinandersetzen, der Herrschaft Putins damit einen legitimen Anstrich zu geben. Es ist nicht der einzige Kritikpunkt, mit dem sie konfrontiert werden.

Ulrich Singer, der die AfD für den Landkreis Dillingen in München vertritt und in Donauwörth wohnt, ist bereits seit vergangenem Sonntag in Russland – und somit eine Woche vor der Wahl eingetroffen. Eine entsprechende Auskunft, die Singers Frau unserer Redaktion am Sonntag gegeben hatte, bestätigte Singer inzwischen auf Nachfrage. Bei der Länge des Aufenthalts habe seine Frau "etwas übertrieben": Anders als zuerst angenommen sei er nicht für drei, sondern "etwas mehr als zwei Wochen" in Russland.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen