Das Update zum Ukraine-Krieg vom 19. März

Den Rahmen der Lebensgeschichte von Frau Ludmilla bildet der Krieg: Die 88-Jährige ist nach Kriegsbeginn aus Kiew geflohen und landete in Schwaben. Hier lebte sie schon einmal: Als kleines Mädchen im Alter von neun floh sie wegen des Zweiten Weltkriegs aus Kiew und lebte mehrere Jahre im Landkreis Augsburg. Damals dachte sie nicht, dass sie jemals wieder nach Deutschland müsste. Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer kommen gerade nach Deutschland. Sandra Kraus hat sich in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Bubesheim umgehört und berührende Geschichten gehört.

Der Tag: Russland hat offenbar erstmals in einem Krieg die Hyperschall-Rakete "Kinschal" eingesetzt. Moskau will mit der bis zu 6000 Stundenkilometern schnellen Rakete ein unterirdisches Munitionslager zerstört haben. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in einer Video-Ansprache Russland zu ernsthaften Gesprächen aufgefordert. In einer Video-Schalte auf einer Berner Kundgebung forderte er später die Schweizer Regierung auf, die Konten russischer Oligarchen einzufrieren.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Live-Ticker nachlesen.

Die Lage: Aktuell ist Russland international isoliert, aber wie sieht der Weg zurück zu einer Zusammenarbeit nach dem Krieg aus? Europäische Sicherheitspolitiker hoffen auf eine Zeit nach Putin - und stellen aktuell die Weichen für eine neue Ausrichtung. Deutsche Maschinenbauer indes nehmen die Sanktionen gegen Russland recht gelassen hin. "Mit dem russischen Markt opfern wir kein riesiges Kuchenstück", sagt der Chef der Maschinenbauer Karl Haeusgen.

Die Region: Die Hilfsbereitschaft aus der Region bleibt hoch. 690 Kilogramm an Medikamenten schickt etwa eine Augsburger Apotheke in die Ukraine. Von der Augsburger Feuerwehr aus fahren zwei Lastwagen voller leerer Sandsäcke los. Und immer mehr Menschen in der Region nehmen selbst Geflüchtete auf. Diese haben hier in verschiedenen Branchen gute Aussichten, einen Arbeitsplatz zu finden - etwa in der Gastronomie.

In einem Videogespräch warnt US-Präsident Joe Biden seinen chinesischen Amtskollegen vor einer Unterstützung Russlands. Xi Jinping wirbt für Frieden. Doch ist nicht klar, ob beide Seiten darunter dasselbe verstehen.

Biden konfrontiert Xi Jinping: Wie neutral ist China im Ukraine-Krieg?

Die Bundesregierung schickt der Ukraine Hilfen für Zivilschutz und schweres Gerät zur Brandbekämpfung.

Deutschland hilft Ukraine bei Rettung von Opfern russischer Bomben

