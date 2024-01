Scholz-Aufruf an EU-Länder: Ukraine gemeinsam unterstützen

Am Ende werden die EU Länder gerade soviel geben, dass die Ukraine nicht untergeht und nicht verliert, aber den Krieg auch nicht gewinnt. Da kann Hr Scholz und die EU noch so viele Aufrufe starten. Immer schön in kleinen Häppchen in Jahresscheiben geben und die Wirkung beobachten. Derweil gärt es in der Kriegsführung der UA schon mächtig zwischen dem "großen" Feldherrn der UA Präsidenten ohne jegliche milit. Vorbildung und dem Oberbefehlshaber. Und die USA sind derzeit auf Stand Bye Position, da derzeit keine Haushaltsmittel für die UA mehr verfügbar. Es stellt sowieso die Frage wie lang sich Selenskij noch auf seinem Posten halten kann.

