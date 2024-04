Thüringen-Wahl 2024: Alle Ministerpräsidenten seit 1990

In Thüringen wird ein neuer Landtag und damit auch der Ministerpräsident gewählt. Das waren alle Ministerpräsidenten bisher seit 1990.

In Thüringen wird mal wieder gewählt, am Sonntag, 1. September 2024, öffnen die Wahllokale. Die Bürgerinnen und Bürger des Bundeslandes sind – genau wie in diesem Jahr in Brandenburg und in Sachsen – dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Dieser wählt dann einen neuen Ministerpräsidenten.

Wirft man einen Blick auf die aktuellen Umfragen zu der Landtagswahl in Thüringen ist es nicht abwegig, dass die AfD stark an Prozentpunkten zulegen und die Wahl gewinnen könnte. Aber wer wird dann neuer Ministerpräsident? Aktuell lässt sich das noch nicht sagen. Was man allerdings tun kann, ist einen Blick in die noch relativ junge Geschichte des neuen Bundeslandes Thüringen zu werfen: Wer war seit der ersten Landtagswahl im Jahr 1990 alles Ministerpräsident von Thüringen?

Thüringen-Wahl 2024: Wer war seit 1990 alles Ministerpräsident?

Seit der ersten Landtagswahl in Thüringen im Jahr 1990 gab es insgesamt sechs verschiedene Ministerpräsidenten von drei verschiedenen Parteien. Ob im Jahr 2024 ein neuer Ministerpräsident vielleicht von einer neuen Partei dazukommen wird, muss sich zeigen. Bis dahin lohnt sich ein Blick auf alle bisherigen Ministerpräsidenten – und eine Ministerpräsidentin – des Bundeslandes Thüringen. Laut der Website des Thüringer Landtags waren das bisher die folgenden Personen:

Amtszeit von bis Ministerpräsident Partei 08.11.1990 05.02.1992 Josef Duchač CDU 05.02.1992 05.06.2003 Bernhard Vogel CDU 05.06.2003 30.10.2009 Dieter Althaus CDU 30.10.2009 05.12.2014 Christine Lieberknecht CDU 05.12.2014 05.02.2020 Bodo Ramelow Die Linke

05.02.2020 04.03.2020 Thomas Kemmerich FDP 04.03.2020 heute Bodo Ramelow Die Linke

