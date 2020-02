Achtung Autofahrer: Auf der B17 drohen bald wieder Staus

Plus Vier Brücken auf der B17 sind marode. Ab Mitte des Jahres sollen sie erneuert werden. Warum Autofahrer schon vorher mit Verzögerungen rechnen müssen.

Autofahrer, die auf der B17 unterwegs sind, müssen bald wieder Umwege und Verzögerungen in Kauf nehmen. Denn zwischen Königsbrunn und Oberottmarshausen werden mehrere Brücken saniert. Insgesamt vier Bauwerke, die über die vierspurige Straße führen, sind betroffen.

Damit der Verkehr auf der zweispurig ausgebauten Bundesstraße in jeder Richtung weiterfließen kann, werden die Standstreifen im Bereich der Brücken verbreitert. Autofahrer müssten dann langsamer fahren, erklärt Robert Moser vom Staatlichen Bauamt.

B17-Fahrbahn wird ab Mai erweitert

Schon im Mai soll mit der Fahrbahnerweiterung an der B17 begonnen werden. Moser rechnet damit, dass der Ausbau je Fahrtrichtung etwa drei Wochen dauert. In dieser Zeit ist die Bundesstraße in den Brückenbereichen nur einspurig befahrbar. Die Sanierung der vier Bauwerke könnte Moser zufolge dann ab Mitte Juni starten. Doch noch sind einige Details unklar. Der Grund: „Bis die Vergabe durch ist und die entsprechende Firma starten kann, dauert es“, erklärt Robert Moser. So steht noch nicht fest, welche Fahrtrichtung zuerst von den Erweiterungsmaßnahmen betroffen sein wird. Außerdem gibt es noch keinen genauen Plan, wie der Verkehr umgeleitet wird, wenn die Brücken für die Sanierung gesperrt sind und nicht mehr befahren werden können. Auch beim Zeitplan will sich Moser nicht genauer festlegen. Nur eines ist sicher: Die vier Brücken zwischen den Anschlussstellen Königsbrunn Süd und Oberottmarshausen müssen saniert werden. Das Streusalz hatte am Beton genagt. Inzwischen dringt teilweise Wasser in die Bauwerke ein. „Wenn wir jetzt nichts machen, werden sie dauerhaft beschädigt“, sagt Moser. Dem Experten zufolge sind solche Instandsetzungen alle 30 bis 40 Jahre notwendig.

So sollen die Brücken saniert werden

Um einen Abriss zu verhindern, sollen die vier Brücken bis auf ihr Grundgerüst abgetragen werden. Der Fahrbahnbelag wird ausgetauscht, die Gehwegbereiche erneuert. Auch die Pfeiler auf den Mittelstreifen der B17 werden erneuert. Allein für die Sanierung der ersten beiden Bauwerke und die Fahrbahnerweiterung an vier Stellen sind zwei Millionen Euro veranschlagt.

Die erste Brücke, die in Angriff genommen werden soll, führt gleich nach der Anschlussstelle Königsbrunn Süd über die B17. Von dort aus gehen die Arbeiten weiter in Richtung Süden. Auch die Brücke der Kreisstraße, die bei Oberottmarshausen über die B17 führt, soll noch in diesem Jahr saniert werden.

Moser geht davon aus, dass die Arbeiten an den beiden Bauwerken Ende November abgeschlossen sind. Im kommenden Jahr sind die beiden Brücken an der Rainstraße bei Oberottmarshausen und an der Ulrichskaserne an der Reihe. Weil die B17 in diesen Bereichen dann schon erweitert ist, sollten die Sanierungen ohne gravierende Beeinträchtigungen des Verkehrs gelingen, meint Moser.

Für Autofahrer bleibt das nur zu hoffen. Immerhin rollen zwischen Oberottmarshausen und Königsbrunn jeden Tag 41700 Fahrzeuge – darunter 3200 Lastwagen – über die B17. Bereits vor zwei Jahren mussten Autofahrer Umwege und Staus in Kauf nehmen. Damals wurde die B-17-Brücke, die bei der Ausfahrt Königsbrunn Süd über der Staatsstraße verläuft, abgerissen. Das 42 Meter lange Bauwerk stammte aus dem Jahr 1973 und wurde in zwei Etappen neu errichtet. Der Verkehr wurde umgeleitet, die B17 war teilweise nur einspurig befahrbar.

B17 gleicht einer Dauerbaustelle

In den vergangenen Jahren glich die vierspurige Straße immer wieder einer Dauerbaustelle. Erst im vergangenen Jahr wurde die Fahrbahn an der Anschlussstelle Pfersee/Leitershofen sowie die Auffahrten Stadtbergen/Sheridanpark erneuert. Inzwischen ist fast die komplette Fahrbahn zwischen Augsburg und Königsbrunn saniert. "

