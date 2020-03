Corona: Fällt Ostern in den Kirchen aus?

Plus Großveranstaltungen werden wegen des Coronavirus abgesagt. Aber was ist mit Gottesdiensten? Dekan Thomas Rauch erklärt die Situation.

Ist denkbar, dass in naher Zukunft auch Gottesdienste ausfallen? In Passau wird bereits geplant, die Kar- und Osterliturgie live im Internet zu übertragen, damit möglichst viele gefahrlos die Gottesdienste mitfeiern können.

Thomas Rauch: Zunächst einmal ist es so, dass bereits jetzt gewisse Gottesdienste ausfallen: Seit letzten Samstag finden in den Krankenhauskapellen unserer Wertachkliniken in Bobingen und in Schwabmünchen keine Gottesdienste mehr statt. Das gleiche gilt für viele Alten- und Pflegeheime in unserem Dekanat Schwabmünchen. In Bobingen haben wir aktuell zum Beispiel für Freitagnachmittag auch einen Kinderkirchegottesdienst abgesagt. Generell gilt aber, dass es uns in unserer Diözese Augsburg auch in dieser uns alle mehr und mehr betreffenden Krisensituation ein zentrales Anliegen ist, den gemeinschaftlichen Gottesdienst wie auch die Sakramentenspendung im Rahmen des Möglichen aufrechtzuerhalten. Das heißt auch: In den Kirchen ist eine „hohe Dichte“ zu vermeiden und auf einen angemessenen Abstand zu den Mitfeiernden zu achten. Bezüglich der Kar- und Osterliturgie gibt es noch keine entsprechenden Hinweise und Planungen des Bistums; diese werden mit Blick auf die weitere Entwicklung der Lage noch folgen. Letztlich geht es darum, dass wir alle, und eben auch wir als Kirche, unseren Beitrag zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus leisten! Wir wollen nicht hoffen, dass es uns wie in Italien ergeht: Dort sieht man sich seit einiger Zeit aufgund der dramatischen Situation gezwungen, komplett auf öffentliche Gottesdienste zu verzichten. Die Lage ist so unklar, dass wir nicht wissen können, was noch auf uns zukommt. Umso wichtiger ist es, mit hohem Verantwortungsbewusstsein und mit Besonnenheit mit der Situation umzugehen.

Wie schränkt das Virus bereits jetzt schon das religiöse Leben ein?

Rauch: Das Coronavirus schränkt bereits jetzt das kirchliche Leben in hohem Maße ein! Generell gilt, dass alle Veranstaltungen und Zusammenkünfte auf dem Prüfstand stehen. Vieles wurde und wird bereits abgesagt; einige Beispiele: Seniorennachmittage, Chorproben, Firmtage, Fastenessen. Aber auch bei Sitzungen von Gremien, Konferenzen, Treffen von Gruppen, Fortbildungen im kleinen Kreis wird jeweils geprüft, ob diese derzeit unverzichtbar sind oder nicht doch verschoben werden können. Nötige Abstimmungen und Absprachen untereinander erfolgen dann oft per Telefon oder digital.

Was ist mit der Kollekte und der Mundkommunion?

Rauch: Bereits seit Ende Februar gibt es die klare Vorgabe, auf Mundkommunion, Friedensgruß (im Sinne von Händeschütteln oder Umarmen) sowie auf die Kelchkommunion für die Gläubigen zu verzichten; seit Donnerstag gibt es auch Änderungen bei der Kollekte: Es soll nicht mehr der Klingelbeutel beziehungsweise das Kollektenkörbchen durch die Reihen von Hand zu Hand weitergereicht werden, da hierbei die Gefahr der sogenannten „Schmierinfektion“ besteht. So können etwa Kollektenkörbchen im Eingangsbereich der Kirche stehen oder die Körbe werden vom Rand aus in die Reihen hineingehalten oder beim Hinausgehen wird gesammelt – je nachdem was vor Ort praktikabler ist. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme betrifft die Weihwasserbecken: Diese sind seit Ende Februar in den Kirchen unseres Bistums geleert.

In verschiedenen deutschen Diözesen gibt es bereits die Empfehlung, Begräbnisse und Abschiedsfeiern sind in einem möglichst kleinem Kreis zu halten. Wie stehen Sie dazu?

Rauch: Hier sind wir in einem ganz persönlichen Bereich angelangt. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass Hinterbliebene und Trauernde auch in der gegenwärtigen Situation auf eine würdige und stimmige Art und Weise von ihren lieben Verstorbenen Abschied nehmen können. Wie das dann im einzelnen aussieht und wer dabei ist, muss man sich jeweils überlegen. Die generellen Vorgaben für Gottesdienste müssen natürlich auch hier beachtet werden.

Der Dienst an Kranken ist eine Kernaufgabe der Kirche. Wird es auch Einschränkungen in der Krankenhaus- und Pflegeheimseelsorge geben?

Rauch: Gerade bei Kranken und Pflegebedürftigen ist die Seelsorge ja besonders wichtig – und noch einmal doppelt in Zeiten wie heute. Und gleichzeitig muss man als Seelsorger natürlich aufpassen, niemanden anzustecken und damit zu gefährden; das gilt immer - aber in der gegenwärtigen Situation noch einmal ganz besonders!

