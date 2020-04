06:16 Uhr

Corona: Wie komme ich an eine Schutzmaske?

Die ersten Städte und Kreise in Deutschland führen wegen Corona eine Maskenpflicht ein. Doch nach wie vor ist Mund-Nasen-Schutz knapp im Augsburger Land.

Von Norbert Staub

Landkreis Die Ersten haben sie schon eingeführt: die Maskenpflicht. So soll in Jena zum Schutz vor dem Coronavirus ab kommender Woche das Tragen einer Schutzmaske für Mund und Nase in Supermärkten und im Nahverkehr zur Pflicht werden. Und auch in anderen deutschen Landkreisen und Städten will man Menschen dazu verpflichten, Schutzmasken zu tragen. In Österreich gilt bereits eine Maskenpflicht in Supermärkten.

Corona: Gibt es genügend Masken?

Noch ist dies in unserer Region kein Thema, aber: Gibt es überhaupt genügend Masken, um die Menschen zu versorgen? Im Internet werden diese zu hohen Preisen angeboten und die Lieferzeiten sind lang. Auch eine Nachfrage bei Apotheken und Drogerien im Augsburger Land ist eher ernüchternd. Im Drogeriemarkt Müller in Schwabmünchen erntet man nur Kopfschütteln, wenn man nach Schutzmasken fragt. Bei den Apotheken sieht es nicht viel besser aus. Dr. Franz Willer von der Paracelsus-Apotheke in Schwabmünchen: „Einfache OP-Masken oder gar professionelle FFP-Masken gibt es bei uns schon seit Wochen nicht mehr. Am Donnerstag sollen wir eine Lieferung von 250 Textilmasken bekommen.“

Demnächst soll eine Lieferung kommen

Thomas Müller von der Markt-Apotheke in Bobingen ist optimistisch, demnächst eine Lieferung von hochwertigen FFP-Masken zu erhalten, die einen deutlich besseren Schutz bieten als einfach OP- oder selbgenähte Textilmasken: „Es heißt, dass wir die Masken zeitnah bekommen. Aber das ist natürlich ein dehnbarer Begriff, sodass ich beim besten Willen nicht sagen kann, wann es so weit ist.“ Er hat eine Liste mit Interessenten, die angerufen werden, sobald die Masken eintreffen. Die Preise für solche Masken seien deutlich nach oben gegangen, so Thomas Müller: „Wir nehmen dafür auch nur einen minimalen Aufschlag, weil wir nicht von der Krise profitieren wollen. Und viele Anbieter verlangen Vorkasse, sodass man selber ins Risiko gehen muss.“

Experten wie Christian Drosten halten das Tagen von Schutzmasken durchaus für sinnvoll. Doch der Virologe betont, dass die raren professionellen Schutzmasken für Menschen reserviert bleiben sollten, die Kontakt zu Corona-Patienten haben. Er nennt als Alternative, Masken aus Stoff selber zu nähen. Anleitungen findet man in großer Zahl im Internet.

Im Augsburger Land gibt es viele Initiativen von Menschen, die Masken nähen – zum Beispiel die Schwabmünchner Integrationswerkstatt, in der anerkannte Flüchtlinge aus Afghanistan rund 85 Masken am Tag herstellen, die vor allem in Seniorenzentren und anderen Einrichtungen zum Einsatz kommen.

Felsensteinhaus startet Aufruf, Masken zu basteln

Trotzdem sind Masken knapp: Das Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn, eine Einrichtung für Körperbehinderte, hat auf seiner Webseite felsenstein.org einen Aufruf gestartet und bittet Eltern, Angehörige und Freunde, Mundschutz selber zu nähen: „In unseren Wohneinheiten und im ambulanten Assistenzdienst können wir keine zwei Meter Abstand zu den Bewohnerinnen und Bewohnern halten. Die Lieferungen lassen auf sich warten und zum prophylaktischen Schutz möchten wir so bald wie irgend möglich mit Mund-Nasen-Schutz arbeiten“, heißt es dort. Benötigt würden mindestens 600 Masken. Auf der Webseite findet man eine Anleitung zum Nähen und die Bitte, die Masken in den Briefkasten der Einrichtung zu werfen.

Stoffrollen beim Landratsamt

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat über Twitter angekündigt, dass alle Landkreise und kreisfreien Städte Material bekommen, um Masken selber zu schneidern. Dabei handelt es sich um Rollen mit Vliesstoff, die zwölf Kilo schwer und 40 Zentimeter breit sind; die 400 Meter Vliesstoff reichen laut Aiwanger für 5000 Masken.

Im Landratsamt Augsburg ist eine dieser 400-Meter-Rollen angekommen. „Nachschub ist bereits unterwegs und wird uns in Kürze erreichen. Über die konkreten Mengen der kommenden Lieferungen können wir aktuell keine präzisen Angaben machen“, sagt Jens Reitlinger, Sprecher des Landratsamts.

Noch ist nicht klar, wie das Material verteilt werden soll: „Das wird schnellstmöglich entschieden. Besonders zu bedenken ist dabei aus unserer Sicht, dass die Produktion der Masken aus dem bereitgestellten Stoff möglichst effektiv und unter Einhaltung der notwendigen Hygienestandards erfolgen muss“, so Jens Reitlinger vom Landratsamt. Deshalb werde man den Stoff wohl eher nicht in Kleinstmengen an alle hilfsbereiten Bürger beziehungsweise Produktionsstätten verteilen, sondern eher dazu übergehen, ihn an verschiedene größere Verarbeitungsbetriebe zu geben.

Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

