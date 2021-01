06:30 Uhr

Cumpanum und Schubert zählen zu den besten Bäckern Deutschlands

André Heuck (links) eröffnete auch in Schwabmünchen eine Filiale. Sein Bruder Alexander leitet das Geschäft.

Plus Die Redaktion Feinschmecker hat den Bobinger André Heuck zu einem der 500 besten Bäcker in Deutschland gekürt. Auch sein ehemaliger Arbeitgeber wurde ausgezeichnet.

Von Maximilian Czysz

André Heuck, der "Cumpanum"-Filialen in Bobingen, Schwabmünchen, Gersthofen und in der Augsburger Innenstadt betreibt, gehört laut der Redaktion Feinschmecker zu den 500 besten Bäckern in Deutschland.

Ein Mitarbeiter der Redaktion hatte inkognito die Filiale in der Augsburger Annastraße besucht und Brotwaren getestet. Das Ergebnis war positiv: Heuck wurde mit "Cumpanum" in den 200-Seiten-Führer von Feinschmecker aufgenommen. Ebenso dabei ist der ehemalige Arbeitgeber von Heuck, die Augsburger Bio & Vollwertbäckerei Schubert.

Kurze Beschreibung im Führer

Im Führer werden Geschichte, Konzept und Eigenheiten der beiden Bäckereien beschrieben. Dazu gibt es Infos zu den anderen ausgezeichneten Betrieben in Deutschland und Notizen rund ums Thema Brot.

Heuck verzichtet in seiner Bäckerei komplett auf Backmischungen, zugekaufte Tiefkühl-Teiglinge oder technische Enzyme. In seiner Backstube gibt es kein Weizenmehl, sondern nur bio-zertifizierte Rohstoffe. Heuck nutzt für seine Brote Roggenmehl und Urgetreide - also Dinkel, Emmer und Einkorn. Sämtliche Zutaten stammen aus der Region. Verwendet werden drei verschiedene Sauerteige.

