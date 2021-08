Fußball Bayernliga

16:56 Uhr

Die dünne Personaldecke bereitet dem TSV Schwabmünchen Sorgen

Baschar El Fayyad (am Ball) und seine Mannschaftskameraden vom TSV Schwabmünchen müssen nach der Niederlage gegen Landsberg in Garching ran.

Plus Der TSV Schwabmünchen tritt in der Fußball-Bayernliga beim Krisenteam Garching an, hat aber auch selbst einige Sorgen im Gepäck.

Von Christian Kruppe

Relativ gefasst geht Schwabmünchens Trainer mit der 0:3-Niederlage am Sonntag gegen Landsberg um. "Wir waren eine Hälfte besser. Aber mit den schwindenden Kräften im Verlauf der Partie konnten wir den Landsbergern nichts mehr entgegensetzen. Wir können wegen unserer dünnen Personaldecke gerade nicht reagieren", so Paolo Maiolo.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen