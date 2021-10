Fußball Bezirksliga

vor 8 Min.

Gelingt Bobingen der nächste Sieg?

Plus Nach einer kleinen Dursttrecke kommt der TSV Bobingen zuletzt wieder in Schwung und gewinnt zwei Spiele in Serie. Angreifer Florian Gebert erklärt, was die Hochsträßer vorhaben.

"Klar, wir sind richtig gut in die Saison gestartet", erklärt Florian Gebert, Angreifer beim TSV Bobingen. "Darum haben uns die drei Niederlagen danach schon ein bisschen zu schaffen gemacht." Der 20-Jährige gehörte in neun von zehn Partien zum Aufgebot des TSV und traf bereits neunmal. Auch wenn es für ihn persönlich läuft, hat die kleine Leistungsdelle beim TSV Spuren hinterlassen. So hält Gebert den Ball beim Saisonziel flach: "Wir wollen einfach weiter attraktiven Fußball spielen und baldmöglichst den Klassenerhalt sichern", erklärt er, um gleich anzufügen: "Sollte das als Minimalziel erreicht sein, können wir sehen, was weiter oben noch möglich ist."

