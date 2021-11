Fußball Bezirksliga

13:45 Uhr

TSV Bobingen fährt mit Selbstvertrauen nach Babenhausen

Nicolas Prestel (weißes Trikot) will mit dem TSV Bobingen auch in Babenhausen punkten.

Plus Das Bezirksliga-Team des TSV Bobingen will auch in Babenhausen punkten und in der Spitzengruppe bleiben.

Von Christopher Detke

"Nach dem Sieg gegen Haunstetten fahren wir mit Selbstvertrauen nach Babenhausen", erklärt Michael Deschler, Trainer des TSV Bobingen und gibt gleich zu bedenken: "Wir wissen, wie schwer die Aufgabe in Babenhausen wird, aber wir wollen weiter an unsere guten Leistungen der Hinrunde anknüpfen und ein gutes Spiel machen." Zur guten Leistung des Teams will dann auch wieder Angreifer Nicolas Prestel von Beginn an beitragen. Der junge Stürmer kam in den letzten Wochen nicht immer so zum Einsatz, wie er das gewohnt ist. Grund ist, dass er eine Ausbildung beim Zoll in Sigmaringen macht und daher nur unregelmäßig trainieren konnte. Hinzu kam eine hartnäckige Erkältung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen