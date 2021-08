Wieder ein klarer Heimsieg für Türkgücü Königsbrunn

Plus Der SV Türkgücü Königsbrunn lässt der TG Viktoria Augsburg beim 4:0 keine Chance. Sonntag geht es zum Angstgener Erkheim.

Auch im zweiten Spiel nach der Trennung von Trainer Damir Mackovic überzeugte der Bezirksligist SV Türkgücü Königsbrunn mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gegen die TG Viktoria Augsburg. Die Dirigenten auf dem Spielfeld, Co-Spielertrainer René Hauck und Kapitän Burak Tok, wurden an der Seitenlinie von dem aus dem Urlaub zurückgekehrten Co-Trainer Dardan Jasiqi unterstützt.