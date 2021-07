Ex-Frau im Wahn getötet: So läuft die Therapie in der psychiatrischen Klinik ab

Plus Wegen ihrer psychischen Störungen müssen zwei Männer nach Verbrechen in den Maßregelvollzug. Wie der Alltag dort aussieht und wie er sich vom Gefängnis unterscheidet.

Der 69-jährige Mann, der im Wahn seine Ex-Frau in Graben bestialisch getötet hat und sich dann in Gersthofen umbringen wollte, wurde vom Landgericht Augsburg für schuldunfähig erklärt. Er muss jetzt ebenso wie ein 23-jähriger Stadtberger, der seine Großmutter mit einer Bettdecke ersticken wollte, in den Maßregelvollzug einer psychiatrischen Klinik. Aber was passiert dort? Und wie unterscheidet sich der Aufenthalt in der Klinik von einer Freiheitsstrafe im Gefängnis?