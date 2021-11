Landkreis Augsburg

Wintereinbruch: Rollerfahrerin bricht sich das Bein

Plus Zahlreiche Unfälle gab es durch den Wintereinbruch im südlichen Landkreis Augsburg. Die meisten endeten glimpflich, eine Frau musste jedoch ins Krankenhaus.

Von Norbert Staub

Heftige Schneefälle, starker Wind, glatte Straßen - relativ früh hat sich der Winter in dieser Saison gemeldet. Seit Montagnachmittag verzeichnete die Polizei auf den glatten Straßen in der Region zahlreiche Verkehrsunfälle. Meist blieb es bei Blechschäden, doch in einem Fall wurde eine Frau in Schwabmünchen schwer verletzt.

