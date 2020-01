vor 36 Min.

Landwirte entzünden Mahnfeuer an der B17

Weithin sichtbar für den Verkehr auf der B17 entzündeten Landwirte im südlichen Landkreis Mahnfeuer. Was sie damit bezwecken.

Von Anja Fischer und Hieronymus Schneider

Mit den feuern wollen die Landwirte auf ihre aktuelle Situation aufmerksam machen. „Uns werden Vorgaben auferlegt, die keinen Praxisbezug mehr haben“, kritisierte Manfred Pfitzmayr, der zusammen mit Georg Büschl die Aktion organisiert hatte. Die veränderten Rahmenbedingungen durch das Agrarpaket der Regierung erschwere Landwirten die Arbeit und sorge für hohe Kosten.

Knapp 40 Landwirte und ihre Familien hatten sich zwischen Oberottmarshausen und Kleinaitingen am Feldrand versammelt. Um gesehen zu werden, hatten sie ein großes Feuer in einer Schale entfacht. Zusätzlich waren bei 15 Schleppern die Rundumleuchten angestellt. Nur 20 Meter weiter rauschte der Verkehr auf der B17 vorbei. Immer wieder hupten Fahrzeuge. Ähnliche Szenen gab es am nördlichen Ortsende von Oberottmarshausen und in Langerringen zu sehen. Auch dort entzündeten Landwirte große Mahnfeuer und standen daneben Wache. Die gesamte Organisation der Mahnfeuer läuft über die Initiative „Land schafft Verbindung“.

Die Landwirte fühlen sich zu Unrecht als Alleinschuldige für das Artensterben und für hohe Nitratwerte an den Pranger gestellt. Gerade die neueste Düngeverordnung stoße vielen Landwirten in der Region sauer auf: Überall seien „rote Gebiete“ ausgewiesen worden, auf denen weniger gedüngt werden darf. Die Landwirte bemängeln das Messverfahren, welches ihrer Ansicht nach von falschen Werten ausgeht. So bedeutet weniger Düngung oftmals eine dauernde Unterversorgung der Pflanzen, dadurch weniger Ertrag, dafür aber schlechtere Qualität und am Ende weniger Einkommen.

Der 27-jährige Matthias Port aus Graben berichtete: „Meine Flächen liegen alle im roten Gebiet.“ Er mache sich deshalb große Sorgen um die Zukunft seines Betriebes. „Die Politik beschließt Dinge, die in der Praxis nicht haltbar sind“, kreidet er an und sagte ganz deutlich: „Wenn alles so bleibt, kann ich irgendwann zusperren.“ Dann bleibe nur noch der Weg in eine 40-Stunden-Woche – ohne unternehmerisches Risiko und lange Arbeitstage. Dafür aber mit Wochenende.

Betroffen ist auch Familie Egger aus Langerringen. Sie veranstaltet alle vier Wochen einen offenen Stall- und Hofabend mit einer Feuerschale als Mahnfeuer. Dabei kann der Bäuerin beim Melken ihrer 90 schwarz-bunten Milchkühe zugesehen werden und wer will, darf es auch mal selbst ausprobieren.

Da die Fluren Langerringens nach den Messungen des Umwelt- und des Wasserwirtschaftsamtes als rotes Gebiet mit überhöhten Nitratwerden ausgewiesen wurden, muss der Hof die Düngemenge um 20 Prozent reduzieren und darf Zwischenfrüchte nicht mehr düngen. Das gefährde den Ertrag und die Qualität der Futtermittel für den Betrieb und für den Anbau von Getreide. „Ein vernünftiger Brotweizen kann da nicht mehr angebaut werden“, erklärte Christoph Egger am Wochenende.

Den Landwirten sei der Konflikt zwischen dem Pflanzenschutz ihrer Anbauprodukte und dem Artenschutz durchaus bewusst und sie wollten ihre Böden schon aus eigenem Interesse gesund erhalten. Die Eggers wünschen sich eine sachliche Kooperation statt Verbotspolitik. „Landwirtschaftlich erzeugte Produkte werden noch genauso entlohnt wie vor 30 Jahren, während alle anderen Betriebsmittel in dieser Zeit preislich explodiert sind“, sagt der 50-jährige Christoph Egger, der seinen Familienbetrieb mit Ehefrau Steffi und dem 16-jährigen Sohn Thomas auf einer gesunden wirtschaftlichen Basis betreiben will. Für die Eggers ist wichtig: „Die Verbraucher sollen sehen, wie die Grundnahrungsmittel wie Milch oder Getreide erzeugt werden und im Gespräch mit uns auch unsere Arbeit kennen lernen, um unsere Probleme besser zu verstehen.“

Eines dieser Probleme war auch beim Mahnfeuer an der B17 Thema. Oftmals werde den Landwirten vorgeschlagen, ihren Betrieb auf „Bio" umzustellen. „Aber nicht alle Betriebe können das. Für viele lohnt es sich finanziell einfach nicht. Oder die betriebliche Situation erlaubt es nicht", sagte Georg Büschl. Auch diese Bauern wollten von ihrer Arbeit leben können. Büschl stellte klar: „Wenn alle Bauern auf Bio umstellen würden, könnten wir nicht mehr die Menge an Lebensmitteln erzeugen, die wir brauchen." Eine Folge: Dann wird noch mehr aus dem Ausland importiert. „Klar können solche Produkte billiger verkauft werden. Da stehen ja auch nicht unsere Produktionskosten dahinter", erklärte Büschl. Deshalb fordern die Bauern eine entsprechende Kennzeichnung im Handel: Damit der Verbraucher auch weiß, was er kauft oder für welchen Standard er mehr Geld bezahlen muss.

