Laufen den Sportvereinen im Kreis Augsburg jetzt die Mitglieder weg?

Plus Monatelang kein Sport möglich - man könnte meinen, dass den Vereinen im Kreis Augsburg die Mitglieder davonlaufen. Eine Umfrage bringt ein überraschendes Ergebnis.

Von Norbert Staub

Bereits zum zweiten Mal mussten die Sportvereine im November wegen der Corona-Pandemie ihre Aktivitäten fast komplett einstellen. Ein Ende des Lockdowns ist nicht abzusehen, aber trotzdem müssen die Mitglieder weiter Beiträge zahlen.

TSV Schwabmünchen: Zahl der Austritte hält sich in Grenzen

Eine Austrittswelle gibt es bei den größeren Vereinen jedoch nicht. "Die Zahl der Austritte hat sich in Grenzen gehalten. Wir haben immer noch knapp 3300 Mitglieder und in 2020 nur 30 gegenüber dem Vorjahr verloren", sagt Reinhold Weiher, Vorsitzender des TSV Schwabmünchen. Beim mitgliederstärksten Sportverein in der Region gab es sogar 330 neue Mitglieder (2019: 420), obwohl man im vergangenen Jahr nur sehr eingeschränkt im Verein Sport treiben durfte. Reinhold Weiher: "Die Bereitschaft, den Verein zu unterstützen, ist in einem Mittelzentrum wie Schwabmünchen schon groß. Die vielen, die uns treu geblieben sind, hoffen natürlich, dass sie bald wieder loslegen können."

Es hat auch kaum Diskussionen um die Höhe des Mitgliederbeitrags gegeben, berichtet Weiher: "Wir haben ja auch unsere Fixkosten und 2020 auf die eigentlich geplante Erhöhung des Beitrags verzichtet", so Weiher. Finanziell steht der Verein auch einigermaßen solide da, weil Stadt und Landkreis 2020 die Förderung verdoppelt haben: "Wir haben schon positive Signale, dass dies auch 2021 wieder passieren wird."

Der TSV Schwabmünchen versucht mit einer Reihe von Aktivitäten die Mitglieder bei der Stange zu halten: Kurse werden per Video angeboten und vor Kurzem hat der Verein Trampolins bestellt und bringt sie den Mitgliedern nach Hause, damit sie bei Jumping-Fitness-Kursen mitmachen können. Mit einem Partner aus dem Allgäu hat man vergünstigte Konditionen für den Verleih von Schneeschuhen und Langlaufskiern ausgehandelt.

Schwabmünchner Freilufthalle könnte im April fertig werden

Sobald wieder Sport im Verein möglich ist, will man die Aktivitäten im Freien ausweiten. Nach dem ersten Lockdown hatte der TSV Schwabmünchen auf dem Gelände an der Riedstraße ein Zelt aufgebaut, in dem Fitness-Kurse stattfanden, was bei den Mitgliedern gut ankam. Heuer könnten die bereits in der geplanten Freilufthalle über die Bühne gehen, die, wenn alles glatt läuft Ende April oder Anfang Mai stehen soll. "Ob Zelt oder Halle - auf jeden Fall wird es ein Freiluftangebot an der Riedstraße geben, wenn es das Wetter zulässt", so Weiher.

Beim SV Untermeitingen hält sich die Zahl der Vereinsaustritte ebenfalls in Grenzen: "Wir hatten 2020 nicht mehr Austritte als sonst, aber natürlich kaum Eintritte. Normalerweise kriegen wir durch das Mutter-Kind-Turnen immer eine größere Zahl neuer Mitglieder, aber diesmal kam fast gar nichts", sagt die Vereinsvorsitzende Isabella Uhl. Unterm Strich sind es gut 100 Mitglieder weniger beim SV Untermeitingen, der jetzt auf rund 1900 Mitglieder kommt. Es gab in Untermeitingen vereinzelte Nachfragen nach Beitrags-Rückzahlungen: "Ich habe dann um Verständnis geworben, dass wir auch unsere festen Ausgaben haben und gerade im vergangenen Jahr viel in unsere Sportstätten investiert haben und an die Mitglieder appelliert, dem Verein die Treue zu halten", so Uhl.

SV Untermeitingen: Ratschen vor dem Videokurs

Der SVU bietet seinen Mitgliedern Video-Kurse zu festen Zeiten an. Wer mitmachen will kriegt einen Link und kann loslegen. "Meist wird am Anfang und am Ende etwas geratscht, weil vielen die Geselligkeit des Vereins fehlt. Wenn der eigentliche Kurs beginnt, werden die Teilnehmer gebeten, Bild und Ton auszuschalten, weil sonst die Qualität einfach zu schlecht ist", so Uhl.

Der SV Untermeitingen hat aber noch ein anderes Problem durch den Lockdown: Mehrere Abteilungsversammlungen und auch die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins konnten 2020 nicht stattfinden: Eigentlich standen im März 2020 Neuwahlen an, doch bevor man das nachholen konnte, kam der zweite Lockdown: "Glücklicherweise machen fast alle Vorstandsmitglieder weiter, sodass wir alle erst mal im Amt bleiben und die Versammlung hoffentlich bald nachholen können", sagt Isabella Uhl. So tauscht sich der Vorstand online aus, wenn es was zu besprechen gibt.

Auch beim TSV Bobingen keine Austrittswelle

Beim TSV Bobingen sind die Vorstandswahlen erst für Mai 2021 geplant. "Ich hoffe, dass wir das dann auch über die Bühne bringen. Wir haben viele ältere Mitglieder, sodass eine Versammlung per Video für uns nicht infrage kommt", sagt Vorsitzender Erwin Treischl, der im Mai von Dirk Matthies abgelöst werden soll. Auch in Bobingen gab es keine Austrittswelle. Erwin Treischl: "Es sind weit weniger Menschen ausgetreten, als wir befürchtet hatten. Wir haben jetzt 1700 Mitglieder, vor einem Jahr waren es etwa 50 mehr." Allerdings werden in den nächsten Tagen die Beiträge eingezogen: "Vielleicht kommt ja dann nochmal was", so Treischl.

