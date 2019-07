vor 31 Min.

Neue Kita am Heuweg spielt in der Champions League

Der Garten der neuen Kita in Untermeitingen erinnert an einen Freizeitpark.

Nach zweijähriger Bauzeit wird die Einrichtung eingeweiht. Nicht nur Staatssekretärin Trautner lobt diese. Bürgermeister spricht von Investition in die Zukunft.

Von Elmar Knöchel

Prominenter Besuch hatte sich angekündigt, um bei der Feier zur Kita-Einweihung dabei zu sein. Carolina Trautner, Staatssekretärin für Familie, Arbeit und Soziales, zeigte sich mehr als erfreut, über dieses neue und absolut gelungene neue Kinderhaus in Untermeitingen. „Um Kinder gut und richtig erziehen zu können, braucht es den passenden Rahmen. Ich komme viel herum in Bayern. Dieses Haus hier in Untermeitingen spielt nicht in der Bayernliga, das ist Champions League.“

Damit hatte sie in treffenden Worten beschrieben, was wohl die Mehrzahl der Besucher so unterschrieben hätte. Nach, für so ein Projekt, sehr kurzer Bauzeit von nur zwei Jahren, steht am Ende eine Kita, wie sie vorbildlicher nicht sein könnte. Ein offenes, modernes Haus mit zweckmäßiger, kindgerechter Einrichtung, die keine Wünsche offen lässt. Planerin Anette Degle vom gleichnamigen Architekturbüro in Königsbrunn hat nichts dem Zufall überlassen. In Absprache mit der zukünftigen Leiterin des Hauses, Katharina Fischer, entstand ein wunderschöner, bis ins Detail an die Bedürfnisse von Kindern und Betreuerinnen angepasster Bau.

Vier Kinderbetreuungseinrichtungen in Untermeitingen

Ein sichtlich stolzer Bürgermeister Simon Schropp nahm das Lob erfreut entgegen. Er war auch deshalb so guter Dinge, weil in seiner Gemeinde etwas gelungen ist, was seiner Meinung nach nicht alltäglich sei. Denn nun seien die Weichen im Ort „voll auf Zukunft gestellt“, so Schropp. „Wir haben nun vier Kinderbetreuungseinrichtungen in Untermeitingen. Und alle in eigener Trägerschaft. Das ist eine Investition in die Zukunft, die wir gerne leisten“, sagte Schropp.

Bemerkenswert sei, dass die Kita komplett aus Eigenmitteln ohne Darlehen und Neuverschuldung erstellt werden konnte. Möglich sei dies nur gewesen, weil alle an einem Strang gezogen hätten und sich auch die Eltern durch viel Eigenleistung eingebracht hätten. So konnte nun eine Kindertagesstätte eingeweiht werden, die als Vorbild für weitere Einrichtungen dieser Art im Landkreis dienen könnte. Das zeigt sich übrigens schon von außen.

Der Garten in der Kita am Heuweg ist ein Abenteuerspielplatz

Denn der Garten ist ein „Kindertraum“ und präsentiert sich als großzügig angelegter Abenteuerspielplatz. Jede Menge Platz zum Toben, mehrere moderne Spielgeräte, ein schön angelegter Garten mit vielen Spielecken und eine große Brücke in das erste Stockwerk des Hauses geben der Einrichtung eher den Charakter eines Freizeitparks, als den einer Kinderbetreuungsstätte.

Auch der mitfeiernde Altbürgermeister Georg Klaußner zeigte sich angetan und erklärte während der Führung durchs Haus: „Wenn man diesen tollen Kindergarten hier sieht, dann möchte man am liebsten selber wieder Kind sein und sich gleich hier anmelden.“

Die Kinder bedankten sich auf ihre Weise für ihr neues Kinderhaus: „Gloria, Victoria, hier am Heuweg ist es schön“, sang der Kinderchor und bestätigte damit was alle dachten. So wurde die neue Kita am Heuweg mit einem schönen Fest seiner Bestimmung übergeben und der Garten wurde sofort intensiv für das genutzt, wofür er gedacht ist – zum Spielen und Toben.

