Oberottmarshausen

vor 46 Min.

So lange dauern die Brückenbauarbeiten an der B17 noch

Kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen gab es auf der B17 bei Oberottmarshausen in Fahrtrichtung Landsberg.

Plus Autofahrer können aufatmen: Die Brückensanierung auf der B17 bei Oberottmarshausen soll bald abgeschlossen sein. So ist der Zeitplan.

Von Victoria Schmitz

Seit März werden zwei Brücken über die B17 bei Oberottmarshausen saniert. Im Bereich der Baustelle müssen Autofahrer auf die Bremse drücken. Am Mittwochvormittag gab es zusätzliche Behinderungen: Der Verkehr stockte in Richtung Süden zwischen Königsbrunn und Graben, weil an der Fahrbahnrand-Begrünung gearbeitet wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen