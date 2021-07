Oberottmarshausen

01.07.2021

Wie der Oberottmarshauser Bürgermeister sein erstes Jahr gemeistert hat

Plus Seit einem Jahr ist Andreas Reiter Bürgermeister in Oberottmarshausen. Was er an seinem neuen Job schätzt und warum er in der Krise auch eine Chance sieht.

Von Felicitas Lachmayr

Seine Entscheidung, als Bürgermeister angetreten zu sein, bereut Andreas Reiter nicht. "Ich bin weiterhin positiv gestimmt und freue mich über die anstehenden Aufgaben", sagt er. Seit einem Jahr ist er nun Rathauschef in Oberottmarshausen. Die Corona-Krise hat es ihm, wie vielen seiner Amtskollegen, nicht leicht gemacht - unzählige neue Regelungen warteten auf ihn, ein direkter Austausch war kaum mehr möglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen