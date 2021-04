Prozess: Wollte rechte Terrorgruppe mit Sturmgewehr in den Reichstag?

Plus Am Dienstag beginnt der Prozess gegen die Mitglieder einer mutmaßlich rechtsextremen Terrorgruppe, deren Anführer zuletzt in Mickhausen lebte.

Am Dienstag beginnt in Stuttgart-Stammheim das Verfahren gegen zwölf Mitglieder einer Gruppe, die in der gesamten Republik mit Gewalt bürgerkriegsähnliche Zustände verursachen wollte. Der Kopf der Bande wurde im Februar 2020 in Mickhausen festgenommen.

Niemand in der Stauden-Gemeinde ahnte wohl, was der Mann mit dem grauen Bart im Schilde führte. Am normalen Dorfleben nahm Werner S. nicht teil.

Mit diesem Foto posiert der mutmaßliche Terror-Kopf Werner S. auf Facebook. Foto: Archivbild

Er war in keinem Verein Mitglied und trat in der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung. Zu Gesicht bekamen ihn Nachbarn meistens nur, wenn er seine Hunde am Morgen und am Abend nach draußen führte.

Werner S. aus Mickhausen wollte Sturmgewehr mit Munition besorgen

Nach Recherchen des ZDF-Magazins Frontal 21 und den Stuttgarter Nachrichten wollte Werner S. kurz vor seiner Festnahme im Februar 2020 ein Kalaschnikow-Sturmgewehr mit 2000 Schuss Munition, eine Maschinenpistole der israelischen Marke Uzi sowie Handgranaten besorgen. Damit sollte ein Anschlag im Reichstagsgebäude in Berlin verübt werden. Das gehe aus den Ermittlungsakten hervor, so Frontal 21. Die mutmaßlichen Rechtsterroristen hätten bereits über 27 erlaubnispflichtige Waffen verfügt, vor allem Pistolen der russischen Hersteller Makarow und Tokarew.

Scharfe Waffe in Mickhausen gefunden

Auch bei Werner S. wurde eine scharfe 9-Millimeter-Pistole gefunden, als frühmorgens ein Großaufgebot der Polizei das Haus in Mickhausen aufsuchte. Die Durchsuchung des älteren Gebäudes dauerte mehrere Stunden.

Der mutmaßliche Kopf der Gruppe ist nach Medienrecherchen neunmal vorbestraft - unter anderem wegen Betrug, Erpressung und Missbrauch von Titeln. "Teutonico", wie er sich im Internet nannte, netzwerkte im Internet mit Neonazis, Bürgerwehren und "Heimatschutz"-Gruppen. Offenbar hatte Werner S. auch Kontakt zu einem Mann, den er aus der selbsternannten Bürgerwehr "Soldiers of Odin" kannte. Er sollte die Kalaschnikow beschaffen.

Ein Ziel: Moscheen überfallen

Laut Frontal 21 schrieb Werner S. in einer Chatgruppe, dass man mit dem "richtigen Training und einem exzellenten, ausgereiften Konzept" auf einen Schlag alle Politiker im Reichstag "ausschalten" wolle. Wie berichtet, hatte die "Gruppe S." bereits die Grünen-Politiker Robert Habeck und Anton Hofreiter ins Visier genommen.

Die Polizei durchsuchte im Februar 2020 dieses Anwesen im südlichen Landkreis Augsburg. Dort lebte der Kopf einer mutmaßlichen rechtsterroristischen Vereinigung. Foto: Christoph Lotter (Archivbild)

Außerdem plante Werner S., eine Vielzahl von Moscheen in Deutschland gleichzeitig anzugreifen und dort muslimische Gläubige zu ermorden. Das Ziel: "bürgerkriegsähnliche Zustände" herbeiführen. Die Gruppe wollte laut der Bundesgeneralanwaltschaft die Gesellschaftsordnung in Deutschland zerstören. Mehrere Kommandos hätten offenbar gleichzeitig in zehn Bundesländern zuschlagen sollen.

Welche Rolle spielte der V-Mann?

Aufgeflogen ist die Gruppe offenbar durch einen V-Mann des LKA Baden-Württemberg. Er hatte die Mitglieder, die überwiegend auch zu rechtsextremen Bürgerwehren gehörten, bespitzelt. Im September 2019 schlug er zum ersten Mal Alarm. Er erkannte, dass sich mehrere Männer zu einer Terrorgruppe zusammengeschlossen hatten. Eine Woche vor der Razzia gab es in Minden in Nordrhein-Westfalen ein geheimes Treffen, das ausgehorcht wurde – daraufhin kam es zur groß angelegten Razzia in 13 Orten in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. 53 Objekte wurden untersucht. Einer der Verdächtigen starb im vergangenen Sommer in der Untersuchungshaft.

