SPD-Stadtrat facht Eishallen-Diskussion in Königsbrunn neu an

Plus Mit einem zugespitzten Beitrag zur Königsbrunner Eisarena sorgt Nicolai Abt in den sozialen Medien für Gesprächsstoff. Besonders ärgert ihn die fehlende Diskussion.

Von Adrian Bauer

"Für 10.000.000,00 Euro (ja, Du hast richtig gelesen, für mindestens zehn Millionen Euro) soll die Hydrotech Eisarena in den kommenden 5 Jahren saniert werden, wenn es nach einer Stadtratsmehrheit aus CSU und B90/ Die Grünen geht." So beginnt der Facebook-Post auf Nicolai Abts Facebook-Seite "Abt.Königsbrunn". In einem längeren Post kritisiert der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion die mit 18:13 Stimmen gefällte Entscheidung, die Sanierung der Königsbrunner Eisarena anzugehen, falls man über ein Bundesförderprogramm einen Zuschuss von 45 Prozent der Kosten bekäme. Manche Fakten lässt er dabei aber einfach weg.

Die Stadtverwaltung war vor Kurzem von der Regierung von Schwaben informiert worden, dass die Eisarena und die Willi-Oppenländer-Halle möglicherweise für die Förderung infrage kämen. Daraufhin wurde das Programm auf die Tagesordnung der Bauausschuss-Sitzung am 20. Oktober genommen, um die notwendigen Bewerbungsfristen einzuhalten. Dessen Mitglieder befürworteten die Bewerbung und beauftragten einen Planer, der die Halle gut kennt, mit einer Kostenschätzung.

Nicolai Abt kritisiert die aktuelle Stadtratsentscheidung zur Eishalle. Bild: SPD Königsbrunn

Planer kommt mit diversen Neuanschaffungen auf Kosten von 9,3 Millionen Euro für die Sanierung der Königsbrunner Eishalle

Diese wurde in der aktuellen Stadtratssitzung vorgestellt und enthielt neben der General-Sanierung für fünf Millionen Euro auch Punkte wie eine Umgestaltung der Fassade (eine Million), eine statische Ertüchtigung des Dachs, damit es eine Photovoltaik-Anlage tragen kann (eine Million), und die Umrüstung der Eishalle zur Multifunktionsarena mit einer Akustikdecke und einer ausbaubaren Bande. So kam der Planer, Harald Ziehensack aus Ettringen, auf einen Kostenrahmen von 9,3 Millionen Euro.

Von dieser Aufteilung der Kosten schreibt Abt in seinem Post nichts, ebenso wenig von den Erklärungen von Bürgermeister Franz Feigl und Werner Lohmann, Leiter des Technischen Bauamts, dass der Kostenrahmen nicht notwendigerweise auch umgesetzt werden müsse. Mit dem Beschluss gebe man lediglich die Erklärung ab, dass man bei einem Zuschlag auch sanieren werde, sagte Feigl in der Sitzung. Falls man den Zuschlag bekomme, könne man noch entscheiden, welche Gewerke tatsächlich angegangen werden müssen.

Nicolai Abt stützt seine Argumentation auf den reinen Beschlusstext

Von diesen Erklärungen stehe aber nichts im Beschluss, wendet Nicolai Abt auf Nachfrage unserer Redaktion ein. Tatsächlich lautet der angenommene Beschlussvorschlag: "Bei positiver Förderzusage in Höhe von 45 % der förderfähigen Gesamtkosten wird die Generalsanierung mit Fassadenerneuerung der Eisarena im angegebenen Zeitrahmen umgesetzt. Die hierzu benötigten Mittel werden, gemäß Kostenaufstellung in der Förderbewerbung, für die Haushaltsjahre 2021ff. eingestellt." Der Bürgermeister habe ja bei der Diskussion im Bauausschuss betont, dass Beschlüsse für ihn bindend seien, sagt Abt. Aus seiner Sicht sind die Kosten damit erst einmal gesetzt.

Besonders ärgert ihn dabei, wie schnell die Entscheidung letztlich gefallen ist: "Das Förderprogramm gibt es seit August, aber wir hecheln immer hinterher." Er habe seit Langem gegenüber dem Bürgermeister einen Fördermittelberater angeregt, der auf Provisionsbasis Ausschau nach Programmen hält, die für die Stadt infrage kommen.

Zudem vermisse er eine Diskussion über mögliche Alternativen, was die Technik oder einen möglichen Neubau an einem anderen Standort angeht. Mit einer Sondersitzung wäre genug Zeit für eine echte, ergebnisoffene Debatte gewesen. Er habe den Eindruck, dass nicht alle Stadträte überreißen, welche Tragweite ihre Entscheidungen haben, sagt Abt.

