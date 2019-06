Sein Leben wird von Drogen, Alkohol und Straftaten bestimmt

Plus Obwohl die Liste seiner Vorstrafen lang ist, stiehlt ein 44-Jähriger immer weiter – sogar auf der Polizeiinspektion. Nun wird er zu einer Haftstrafe verurteilt.

Unruhig sitzt der angeklagte 44-Jährige neben seinem Verteidiger Frank Thaler. Das hat nicht nur mit der gerade beginnenden Verhandlung am Augsburger Amtsgericht zu tun, sondern auch mit dem körperlichen Zustand des Angeklagten. Der 44-Jährige ist von seinen Lebensumständen gezeichnet. Seit vielen Jahren sei sein Mandant „schwerst drogen- und alkoholabhängig“, berichtet Rechtsanwalt Thaler. Wegen dieser Abhängigkeit sitzt der Königsbrunner nun vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Ulrike Ebel-Scheufele. Es geht um mehrfaches schwarzfahren, eine dreiste Urkundenfälschung, mehrfachen Diebstahl sowie ein von Alkohol und Drogen bestimmtes Leben.

Während Staatsanwalt Andreas Kraus die zahlreichen Anklagepunkte gegen den Mann vorträgt, redet dieser immer wieder auf seinen Verteidiger ein. Nur wenige Augenblicke später fallen ihm die Augen zu – es scheint so, als ob der Angeklagte kurz davor ist, einzuschlafen. Plötzlich schreckt er hoch und schüttelt vehement den Kopf. Es seien alles nur Kleinigkeiten, die ihm seiner Meinung nach vorgeworfen werden – doch davon gleich jede Menge.

Am Tag nach der Entlassung aus dem Gefängnis begeht der Angeklagte den ersten Diebstahl

Mehr als zehn Diebstähle, die er alle bereitwillig gesteht, hat der Angeklagte innerhalb von zwei Monaten begangen. Den Ersten beging er bereits einen Tag, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Meistens steckte er Waren in Supermärkten ein – hauptsächlich alkoholische Getränke, Zigaretten und Süßigkeiten. Als er bei einem Diebstahl erwischt wurde – der Schaden betrug weniger als vier Euro – ging er zur Kasse, legte 50 Cent hin und wollte abhauen. Als ihn die Kassiererin festhielt, erhob er den Arm, was rechtlich als Nötigung angesehen wird.

Der 44-Jährige beschränkte sich aber nicht nur auf Supermärkte: Aus Modegeschäften nahm er mitunter höherwertige Bekleidung an sich, ohne diese zu bezahlen. Mal war es eine Jacke, dann wieder ein paar Schuhe. „Die Jacke und die Schuhe wollte er versilbern, um seine Drogen- und Alkoholsucht zu finanzieren“, sagt Verteidiger Thaler vor Gericht.

Der 44-Jährige ging bei seinen Diebstählen mitunter geschickt und zugleich dilettantisch vor. Aus einer Bobinger Arztpraxis entwendete er beispielsweise einen Arztstempel. Sein Ziel: Ein Rezept fälschen, um von einer Apotheke Tabletten als Drogenersatz zu beziehen. Dieser Versuch scheiterte jedoch gleich zweimal: Die Angestellten erkannten das Rezept als Fälschung – unter anderem fehlten das Datum sowie die Unterschrift des Arztes. Bei all seinen Diebstählen sei er unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol gestanden, sagt Thaler. Das zeigen zum Teil auch die von der Polizei ermittelten hohen Promille-Werte.

44-Jähriger möchte bei der Vernehmung in der Polizeiinspektion ein Paar Schuhe stehlen

Ein Polizist erinnert sich vor Gericht an eine sonderbare Vernehmung des Angeklagten. Auf der Polizeiinspektion legte er dem 44-Jährigen mehrere Diebesgüter – darunter ein Paar Schuhe – vor. Als sich der Polizist für einen kurzen Moment wegdrehte, nahm der Beschuldigte das auf dem Tisch stehende Paar Schuhe an sich, versuchte es unter seiner Kleidung zu verstecken und wollte es erneut stehlen. Doch der Polizist bemerkte den plumpen Versuch.

Einen Einblick in die schwierigen Lebensverhältnisse des Angeklagten, der bereits mehrere Therapien abgebrochen hat, gibt dessen Bewährungshelferin. Obwohl er zuverlässig jeden Termin wahrnehme, habe sie ihn noch nie in einem klaren Zustand erlebt. Auf dem Arbeitsmarkt sei er nicht vermittelbar, da er „alles konsumiere“. Die Bewährungshelferin spricht davon, dass der Mann bereits blutüberströmt am Bahnhof Oberhausen gefunden worden sei, aber nicht mehr wusste, woher die Verletzungen stammten.

Angeklagter hat 30 Vorstrafen innerhalb von 29 Jahren

Der Angeklagte gibt bei der Verhandlung zu, zwölfmal schwarzgefahren zu sein. Meistens sei er von seinem Wohnort Königsbrunn nach Augsburg zu seinem Substitutionsarzt unterwegs gewesen. Staatsanwalt Kraus beantragte für die vielen Delikte zusammen eine 30-monatige Gefängnisstrafe. Verteidiger Frank Thaler hingegen hielt eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten für angemessen. „Er ist kein gewalttätiger, sondern ein schwer kranker Mensch, der massivst abhängig ist. Das ist ein trauriger Fall, den man so in der Praxis nur selten erlebt“, sagt Thaler über seinen Mandanten, der in den vergangenen 29 Jahren 30 Vorstrafen angesammelt hat.

Richterin Ebel-Scheufele verurteilte den Angeklagten, der in wenigen Tagen 45 Jahre alt wird, wegen seiner „szenetypischen Straftaten“ zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten.