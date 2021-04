Seit 500 Jahren versorgt Langerringer Stiftung alte und kranke Menschen

Plus Vor 500 Jahren ließ der Langerringer Johann Müller ein Siechenhaus für Arme bauen. Heute betreibt die nach ihm benannte Stiftung zwei moderne Senioreneinrichtungen. Was die historischen Quellen über den Gründer verraten.

Mit dem Altenheim in Langerringen und dem Haus Lechfeld in Untermeitingen betreibt die Johann-Müller-Altenheimstiftung zwei moderne Einrichtungen, in denen pflegebedürftige Senioren versorgt werden. Die Stiftung ist eine der ältesten Einrichtungen ihrer Art im Landkreis Augsburg. Sie gründet auf einem 500 Jahre alten Testament des Langerringers Johann Müller.

Mit dem im April 1521 verfassten Papier verfügte er eine großzügige Stiftung zum Bau eines Siechenhauses, um die Armen im Ort zu versorgen. Wie hoch das vererbte Stiftungsvermögen bei der Besiegelung durch das Domkapitel im Jahr 1522 war, geht aus dem Testament nicht hervor. Es war wohl auch mit Grundbesitz verbunden.

Einstiges Siechenhaus in Langerringen stand mittellosen Menschen offen

Über den Stifter Johann Müller selbst ist wenig bekannt. Offenbar war er ein Bauernsohn aus Westerringen, der später nach Augsburg übersiedelte. Mit der Stiftung blieb er seiner Heimat treu und ging als Wohltäter in die Ortsgeschichte ein. Was er in Augsburg tat und wie er zu seinem offenbar beträchtlichen Wohlstand kam, darüber verraten die historischen Quellen nichts.

In den Langerringer Geschichtsaufzeichnungen ist lediglich der Bau eines Siechenhauses durch den Stiftungsgründer Johann Müller verzeichnet. In der Einrichtung wurden mittellose, kranke Menschen aufgenommen, sie wurde nach der damals grassierenden Lepra-Krankheit auch Leprosenhaus genannt.

Die Johann-Müller-Altenheimstiftung im Überblick 1 / 3 Zurück Vorwärts Vertreter Vorsitzender des Stiftungsrats der Johann-Müller-Altenheimstiftung ist Langerringens Bürgermeister Marcus Knoll. Er wird vertreten von Altbürgermeister Konrad Dobler. Dem Stiftungsrat gehören außerdem der Rechtsanwalt Alexander Meyer an, der Zweite Bürgermeister Stefan Baur, Andreas Rohrer sowie Regina Hinz. Stiftungspfleger ist Michael Brzeski.

Betreuungsplätze Im Haus Langerringen stehen den Bewohnern heute 44 Einzel- und 15 Zweibettzimmer zur Verfügung. Das Haus Lechfeld bietet 60 Einzelzimmer teils mit eigenen Bädern und großzügigen Gemeinschaftsräumen.

Personal Die Johann-Müller-Altenheimstiftung beschäftigt nach eigenen Angaben knapp 180 Mitarbeiter.

Als spätere Zustifter werden der Domprobst Andreas Rem von Kötz mit 600 Gulden sowie Pfarrer Christoph Merod von Tannhausen mit 1000 Gulden genannt. 1617 steuerte das Domkapitel weitere 500 Gulden zur Verpflegung von Armen und Kranken bei. Auffallend ist das Jahr, in dem Johann Müller seine Stiftung testamentarisch verfügte. Denn 1521 entstand auch die Augsburger Fuggerei. Ob Müller davon inspiriert wurde oder etwas mit den aus Graben stammenden Fuggern zu tun hatte, darüber lässt sich nur spekulieren.

Später diente das Gebäude als kleines Krankenhaus in Langerringen

Fest steht aber: Das Langerringer Leprosenhaus diente jahrhundertelang zur Aufnahme von armen und kranken Menschen. Ursprünglich lag es etwas abgeschieden vom Hauptort westlich der Singold. 1729 wurde die Einrichtung mit dem Anbau einer Krankenabteilung vergrößert. Um 1795 stiftete der Kleinaitinger Pfarrer Hieronymus Linder ein ewiges Almosen.

Das Foto eines alten Schilds von 1910 erinnert an die einstige Leprosenstiftung in Langerringen. Foto: Gemeindearchiv Langerringen

Im Jahr 1815 war das Kapital der Stiftung auf mehr als 20.000 Gulden angewachsen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in Langerringen ein Armenrat und ein Krankenhausverein gegründet. 1901 wurde das historische Gebäude schließlich zu einem kleinen Krankenhaus umgewandelt. Damals wurde auch der Langerringer Arbeiter-Kranken-Unterstützungsverein gegründet, der kranken Mägden, Knechten, Dienstboten und Arbeitern den Lohnausfall ersetzte und so für deren Unterhalt und Behandlungskosten sorgte.

Altenheimstiftung will in diesem Jahr eine Tagespflegeeinrichtung eröffnen

Später wurde das Leprosenhaus als Altenheim genutzt. Erst 1967 musste das geschichtsträchtige Gebäude dem Neubau des jetzigen Altenheimes weichen. Bis 1999 wurde die Senioreneinrichtung zur Aufnahme von knapp 80 Bewohnern erweitert. 2012 entschied der Stiftungsrat, das Pflegeangebot auf die Region auszuweiten und das Haus Lechfeld in Untermeitingen mit 60 weiteren Pflegeplätzen zu errichten. Mit dessen Fertigstellung 2016 wurde auch ein Teil im Langerringer Altenheim modernisiert.

Die nächste Entwicklungsstufe der Johann-Müller-Altenheimstiftung steht unmittelbar bevor. Noch in diesem Jahr soll eine Tagespflegeeinrichtung in dem noch im Bau befindlichen Ärzte- und Pflegezentrum "Neuer Schorerhof" an der Hauptstraße in Langerringen eröffnet werden.

Jubiläumsfeier findet wegen Corona erst nächstes Jahr statt

"Ich glaube, Johann Müller würde sich sehr darüber freuen, wie sich seine Stiftung entwickelt hat", sagt Langerringens Bürgermeister Marcus Knoll, der dem Stiftungsrat vorsitzt. Die Einrichtung habe in ihrer langen Geschichte bis heute nichts an Bedeutung verloren. Dies sei Menschen vieler Generationen zu verdanken.

Heute gehe es nicht mehr nur um Pflege. Gefragt sei eine gesamtheitliche Begleitung älter werdender Mitmenschen in allen Lebenslagen. Durch das Engagement der Mitarbeiter sei man mit den Häusern in Langerringen und Untermeitingen auch unter wissenschaftlichen Aspekten - vor allem mit Blick auf das Thema Demenz - bestens aufgestellt.

"Unser Bestreben ist es, den sich ändernden Bedürfnissen stets bestmöglich gerecht zu werden. Vermutlich ist das auch im Sinne Johann Müllers", so Knoll. Die offizielle Feier zum 500-jährigen Bestehen der Stiftung werde wegen Corona aber wohl erst im kommenden Jahr stattfinden.

Weitere Themen aus Langerringen lesen Sie hier:

Wohnanlagen statt Bauernhöfen: Wie soll Langerringen künftig aussehen?

Unternehmen will in Langerringen neues Hotel bauen

Bestattungsgebühren in Langerringen werden angehoben