vor 20 Min.

Unfälle mit großen Folgen

Zwei heftige Karambolagen meldet die Polizei an diesem Mittwoch in Bobingen und bei Königsbrunn.

Bei zwei Karambolagen werden fünf Personen leicht verletzt. Es entsteht über 110 000 Euro Sachschaden.

Zu zwei heftigen Zusammenstößen kam es am Dienstagnachmittag in Bobingen und bei Königsbrunn. Wie die Polizei am Mittwoch meldet, kam auf der Meringer Straße von Königsbrunn der Wagen eines 79-Jährigen gegen 15.45 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 48-jährigen Frau frontal zusammen.

Langer Stau von und nach Mering

Zum Glück erlitten beide Unfallbeteiligte dabei nur leichtere Verletzungen. Die Frau wurde allerdings für weitere Untersuchungen in das Wertachklink nach Bobingen gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da die Meringer Straße nur einspurig zu befahren war. Die Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn übernahm bis zur Freigabe der Straße um 17.10 Uhr die verkehrslenkenden Maßnahmen. Beide Fahrzeuge waren massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 67 000 Euro geschätzt.

Vier Autos beschädigt

Bereits um 14.50 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Pkw die Greifstraße in nordöstlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Koloniestraße missachtete der Mann laut Polizei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Durch diese Kollision wurde das Auto gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert, welches wiederum gegen einen weiteren abgestellten Pkw geschoben wurde. Der junge Mann und zwei weitere Insassen seines Fahrzeugs wurden mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Bobingen gebracht, während sein Unfallgegner unverletzt blieb. Insgesamt wird der Sachschaden auf über 45 000 Euro geschätzt. Die beiden unmittelbar am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pit)

