Was Jugendliche vom neuen Skatepark in Lagerlechfeld halten

Plus Sportlich ist in Graben einiges geboten: Die Gemeinde hat den Skateplatz saniert und auf dem Festplatz spielt AEV-Profi Steffen Tölzer Hockey.

Von Uwe Bolten

Ein gewagter Sprung über die neue Rampe und schon landet der Jugendliche mit seinem Roller sicher auf dem Boden. Auf dem Skateplatz in Lagerlechfeld herrscht reges Treiben. Zahlreiche Sportler wollen die neuen Elemente testen. Für sie hat sich mit der Sanierung der Anlage ein lang gehegter Wunsch erfüllt. Wie ist es dort? Ein Besuch.

Im Oktober 2018 hatten mehr als 20 Kinder und Jugendliche aus der Kommune einen Brief an Grabens Bürgermeister Andreas Scharf unterzeichnet. Ihre Bitte: Die Instandsetzung und Erweiterung des Skateplatzes am Rodelhügel in Lagerlechfeld.

Auf der Hügellandschaft ist eine BMX-Bahn entstanden

„Als der Brief kam, habe ich mich mit unseren Jugendarbeitern in Verbindung gesetzt und den Gemeinderat informiert", sagt Scharf. Doch das Projekt sei in den Hintergrund geraten. Zu Beginn dieses Jahres hätten sich alle Beteiligten erneut getroffen, um die Sanierung mit Vehemenz anzugehen.

Für die BMX-Fahrer ermöglicht die neu angelegte Strecke auch spektakuläre Sprünge. Bild: Uwe Bolten

Sebastian Finkenberger von der mobilen Kinder- und Jugendhilfe führte mehrere Planungsrunden durch. Bald stand fest, dass neben neuen Skateelementen nun auch eine BMX-Bahn auf der kleinen Hügellandschaft rund um den Platz entstehen sollte.

Jugendliche freuen sich über die neue Anlage

Wie Grabens Bürgermeister mitteilt, stammen einige der Sprung- und Fahrelemente vom Festplatz in Graben, zwei Elemente im Wert von rund 25.000 Euro wurden neu beschafft. Die Anlage berücksichtige die Belange von Skateboardern und Scooter-Fahrern gleichermaßen. "Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagt Scharf.

Die neuen Elemente auf dem Skaterplatz ermöglichen den Jugendliche erweiterte Figuren und Tricks. Bild: Uwe Bolten

Darüber sind sich auch die Jugendlichen einig, die mit viel Rücksicht über den Platz wirbeln. Man könne nun deutlich mehr Tricks üben, ist aus einer Gruppe zu hören. „Das ist jetzt schon klasse hier“, sagt ein anderer Sportler.

"Die Anpassung an die Bedürfnisse von uns Scooter-Fahrern gefällt mir sehr gut." Auch ein Skateboarder freut sich über die neue Anlage: „Es ist schon krass, dass wir auf dem Dorf so einen Skateplatz haben."

Bürgermeister Scharf appelliert an die Sportler

Einig sind sich die Jugendlichen auch über einen anderen Aspekt: Sie fühlen sich vom Gemeinderat ernst genommen. Ihre Wünsche seien gehört und das Machbare umgesetzt worden. Ein Jugendlicher bat lediglich darum, mehr Sitzgelegenheiten und Abfallbehältnisse zu installieren.

Bürgermeister Scharf appelliert aber auch an die Jugendlichen: „Haltet euch bitte an die Sicherheitsregeln, damit wir vonseiten der Verwaltung als Betreiber auch eure Freude ohne Einschränkungen teilen können“, sagte er mit Blick auf einige Sportler, die entgegen den sichtbar angebrachten Nutzungsregeln ohne Helm im Parcours unterwegs sind.

AEV-Profi Steffen Tölzer spielt mit Kindern Hockey

Im Kernort Graben haben sich die sportlichen Aktivitäten auf dem Festplatz an der Lechfelder Straße auch weiterentwickelt. Innerhalb der Banden, die ein Hockeyfeld umschließen, spielt AEV-Profi Steffen Tölzer Inline-Hockey mit Kindern.

AEV-Profi Steffen Tölzer wehrt sich auf der Gräbinger Hockey-Anlage gegen eine Angriffsreihe des Nachwuchses. Bild: Uwe Bolten





Er hatte sich nach Beratungen im Gemeinderat als Mitglied angeboten, diese Sportmöglichkeit federführend aufzubauen und zu begleiten. „Derzeit sind wir im Testbetrieb. Wenn immer es meine Zeit und das Wetter erlaubt, sind wir hier am Platz", sagt Tölzer.

Die Anmeldung für diese Aktivität erfolge derzeit über die Jugendarbeiter. Ab kommendem Jahr werden regelmäßige Trainings angeboten. Dann soll auf dem Festplatz auch die neue Basketball-Anlage fertiggestellt sein.

