Altlasten: Wie geht es mit dem Bobinger Neubaugebiet "Point V" weiter?

In dieser Woche sind im Bobinger Bauausschuss hitzige Diskussionen programmiert: Wer kommt für die Beseitigung der Altlasten auf, die im geplanten Baugebiet entdeckt wurden?

Bis Anfang des Jahres wurden Kommunen Baugrundstücke regelrecht aus den Händen gerissen. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine änderte sich die Situation. Die Inflation stieg genauso wie die Kosten für Baustoffe. Dazu kommen Lieferengpässe. Banken berichten mittlerweile von Einbrüchen bei Hypothekendarlehen zur Baufinanzierung. Beim Gebiet "Point V" in Bobingen gibt es noch ein weiteres Problem: Das Gebiet weist eine erhebliche Belastung mit Altlasten auf.

Die Grundstücke waren vor gut zehn Jahren von der Stadt Bobingen gekauft worden. Bürgermeister Klaus Förster ( CSU) sagte auf Nachfrage, dass es damals beim Kauf Untersuchungen – allerdings nicht flächendeckend und in größere Tiefen – gegeben habe. Dabei sei auch etwas gefunden worden. Es habe danach eine oberflächliche Beseitigung stattgefunden. In den alten Protokollen sei aber nichts zu finden gewesen, was auf ein größeres Belastungsausmaß hinweise.

Bobingen: Wer kommt für die Beseitigungskosten auf?

Aus einem Protokoll einer Aufsichtsratssitzung der Bobinger Grundstücks- und Wohnungsbau-Gesellschaft – das unserer Zeitung vorliegt – geht klar hervor, dass das Ergebnis von Untersuchungen spätestens im Mai 2021 bekannt wurde. Damals wurde erwogen, das Bebauungsverfahren zu stoppen. Passiert ist es aber nicht. Die GWG hatte zu diesem Zeitpunkt bereits erhebliche Geldmittel in das Gebiet investiert. Aktuell werden die Kosten für die Entsorgung der Altlasten laut Bürgermeister Förster auf rund eineinhalb Millionen Euro geschätzt. Dieser Betrag soll, nach aktuellem Stand, zunächst von der GWG finanziert und dann an die Häuslebauer weitergereicht werden. Hätte nicht der Verkäufer vor gut zehn Jahren die Kosten übernehmen müssen? Klaus Jürgen Wassermann, Geschäftsführer der GWB, informierte in einer Aufsichtsratssitzung im Mai 2021, dass im damaligen Kaufvertrag tatsächlich eine Verpflichtungserklärung vereinbart worden sei, nach der die Grundstückseigentümer die Kosten für Gutachten und Entsorgung von Altlasten zu übernehmen hätten, wenn sie eine bestimmte Schadstoffklasse überstiegen.

Bauplätze in Bobingen sind Fall für Juristen

Mittlerweile ist das diffizile Thema bei Juristen gelandet. So gebe es Schriftverkehr zwischen Rechtsanwälten der Stadt und des früheren Verkäufers, berichtet der Bobinger Bürgermeister auf Nachfrage. Ergebnisse oder Rückschlüsse seien daraus derzeit nicht möglich. Ob die Kostenfrage einer Altlastenbeseitigung, die auf die zukünftigen Grundstücksbesitzer abgewälzt werden sollen, explizit im Kaufvertrag ausgewiesen werden, sei derzeit noch nicht geklärt, so Förster.

Am kommenden Donnerstag soll im Bauausschuss die Erschließungsplanung Thema sein. Im Zentrum stehen wird die Frage, wer jetzt für die Kosten der Altlastenbeseitigung aufkommt. Was bereits fest steht: Da die Altlastenproblematik jetzt bekannt geworden ist, müssen die Verunreinigungen auch beseitigt werden. Egal, ob im Baugebiet "Point V" gebaut wird oder nicht.