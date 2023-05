Hallenbad-Ende: Bobingen bittet Nachbarkommunen um Hilfe

Das Bobinger Hallenbad ist Geschichte. Jetzt suchen Vereine und Schulen nach Zeiten in anderen Hallenbädern.

Bereits kurz nach der Schließung des Hallenbades Aquamarin hat sich der Bobinger Bürgermeister, Klaus Förster, mit der Bitte um Hilfe an die Nachbarkommunen gewandt. Denn die Bobinger Vereine, wie die Wasserwacht und die Schwimmabteilung des TSV Bobingen, brauchen dringend Wasserzeiten, um ihr Angebot aufrecht erhalten zu können. Auch die Schulen sind unbedingt auf Ausweichmöglichkeiten angewiesen. Bereits kurz nach der Schließung seien die Kommunen im Austausch, berichtete der Bobinger Bürgermeister in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses.

Hallenbad-Ende in Bobingen: Könnte aus Königsbrunn Hilfe kommen?

Die schnellste Hilfe könnte dabei aus der Nachbarstadt Königsbrunn kommen. Dort habe man nicht vergessen, so Bürgermeister Franz Feigl, dass damals bei der Schließung der Königsbrunner Königstherme die Nachbarstadt Bobingen eingesprungen sei. Nun müsse man zusammenrücken und jetzt eben andersherum helfen. Zwar sei das Schulschwimmbad des Gymnasiums sehr gut ausgelastet, doch es gebe ein Schlupfloch. Bisher habe das Bad am Gymnasium nur an Wochentagen geöffnet. Für eine Öffnung auch an den Wochenenden fehle das Personal, sagt Feigl. Doch hier könnte Bobingen aushelfen. Dort seien ja Fachkräfte vorhanden.

Könnte das Fischacher Hallenbad trotz relativ großer Entfernung eine Alternative für Bobinger Schulen und Vereine sein? Foto: Andreas Lode (Archivbild)

Wie Stadtwerkechef Bernhard Langert in Bobingen bereits erklärte, werde es in Bobingen wegen der Schließung keine betriebsbedingten Kündigungen von Mitarbeitenden geben. Vielmehr sollten alternative Beschäftigungen über die Wintermonate gefunden werden. Dadurch würde es möglich, den Personalstand in Königsbrunn mit Kräften aus Bobingen aufzustocken. Dadurch könnte auch an den Wochenenden geöffnet werden, was zu zusätzlichen Wasserzeiten für Vereine und eventuell auch Schulen aus Bobingen führen würde. Darüber würden sich die beiden Nachbarstädte bereits besprechen. Allerdings bräuchte es dafür noch die Unterstützung des Landkreises, der Miteigentümer des Königsbrunner Bades ist.

Das Hallenbad in Schwabmünchen wird frühestens Ende 2024 fertiggestellt

Auch aus Schwabmünchen werde Hilfsbereitschaft signalisiert, berichtete Förster dem Ausschuss. Denn auch Schwabmünchner Schüler seien in der Vergangenheit im Bobinger Bad zum Schulschwimmen gewesen. Deshalb sei man gerne bereit, jetzt umgekehrt zu helfen. Allerdings wird es mit diesem Angebot noch dauern. Denn, wie der zweite Bürgermeister aus Schwabmünchen Josef Alletsee sagte, sei mit der Fertigstellung des Schwabmünchner Hallenbades frühestens Ende 2024 zu rechnen. Eventuell könne es sogar noch bis ins Frühjahr 2025 dauern. Bis dahin müsse noch gewartet werden.

Kann Fischach helfen?

Im Gespräch sei man auch mit der Staudengemeinde Fischach, erklärte Förster. Von dort sei ebenfalls bereits Hilfsbereitschaft signalisiert worden. Inwieweit das wirklich ein gangbarer Weg sein könne, müsse sich noch zeigen. Denn allein die einfache Fahrzeit von rund 30 Minuten von Bobingen aus spricht wohl gegen die Nutzung für den Schulsport. Es sei denn, es könnten in Zusammenarbeit mit den Schulen Möglichkeiten zur Wochenendnutzung gefunden werden. Und auch für das Schwimmtraining im sportlichen Bereich ist das Fischacher Bad nur bedingt geeignet. Dort steht lediglich ein 17-Meter-Becken zur Verfügung.

Lesen Sie dazu auch

Mitte Mai beginnt in Bobingen erst einmal die Freibadsaison. Die Frage nach den Schwimmzeiten wird dadurch erst ab dem kommenden Herbst dringlich. Momentan hofft man in Bobingen, bis dahin eine für alle verträgliche Lösung gefunden zu haben.

Machen Sie mit bei unserer Leseraktion

Das Hallenbad in Bobingen ist Geschichte. Doch die Erinnerungen bleiben. Genau diese sucht die Redaktion. Haben Sie alte Bilder vom Bad oder besondere Geschichten, die Sie gerne mit anderen Badegäste teilen wollen? Schicken Sie uns ihre Erinnerungen am besten per E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de.