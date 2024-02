Telefonbetrüger: Kriminelle geben sich als Polizeibeamte aus

Die Polizei warnt nach einer Anrufwelle in Bobingen und Königsbrunn und rät: Am besten sofort wieder auflegen.

Offenbar läuft derzeit eine neue Welle von Betrugsversuchen: Am Dienstagabend klingelte bei mehreren Bobingern und Königsbrunnern das Telefon. Am anderen Ende der Leitung waren Männer, die sich als Polizeibeamte ausgaben.

Die mutmaßlichen Betrüger sagten, dass Adressen von Geschädigten nach einem Überfall oder einem Einbruch aufgefunden worden seien. Ein angerufener 65-, 76- und 83-Jähriger wurden anschließend nach ihrem Vermögen befragt. Alle drei handelten richtig: Sie machten keine Angaben, beendeten das Gespräch und legten auf. Anschließend verständigten sie die richtige Polizei.

Jüngste Anrufwelle liegt nur zwei Wochen zurück

Zuletzt kam es vor zwei Wochen zu einer Welle von Anrufen "falscher Polizeibeamten". Im Visier hatten Unbekannte das Stadtgebiet Augsburg und das Umland. Bei der Polizei gingen anschließend rund 50 Hinweise ein. Eine Frau wurde Opfer der Telefonbetrüger: Sie übergab Geld vor einem Supermarkt in der Eichleitnerstraße in Augsburg. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Deutlich mehr Beute machten Kriminelle vor einem Jahr in Schwabmünchen. Eine Rentnerin verlor über 100.000 Euro. Ein Unbekannter hatte sich bei der damals 80-Jährigen am Telefon gemeldet und behauptet, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall gehabt habe. Dabei sei ein Kind verletzt worden. Damit der Sohn nicht ins Gefängnis kommt, müsse eine Kaution hinterlegt werden. Die 80-Jährige wollte ihrem Sohn helfen und ging deshalb zur Bank. Dort holte sie einen hohen Geldbetrag aus einem Schließfach. Ein Fehler: Hätte sie Geld von einem Konto abgehoben, dann hätten vermutlich Angestellte der Bank reagiert und nachgefragt.

Schockanruf in Schwabmünchen: Polizei hat eine vage Beschreibung

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei übergab die Frau dann das Geld und zusätzlich Schmuck einem Boten. Der Mann soll der Beschreibung nach groß und blond gewesen sein. Hinweise, ob er vielleicht in einem Auto gekommen ist, gibt es nicht. Aus der Erfahrung weiß Robert Künzel von der Polizeiinspektion Schwabmünchen, dass die Täter ihre Wagen meistens in einiger Entfernung vom Tatort abstellen. Damit sei es auch schwer, an Kennzeichen zu kommen.

Tipps der Polizei

Mit einer Präventionskampagne möchte die Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen. Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

