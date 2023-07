TSV Bobingen startet vielversprechend in die Landesliga

Beim 0:0 zu Hause gegen den SC Oberweikertshofen zeigte der Aufsteiger Bobingen eine ansprechende Leistung und überraschte die Gäste sichtlich. Das Unentschieden war am Ende ein gerechtes Ergebnis.

Das hatte der Tabellenfünfte der letzten Saison so nicht erwartet. Der Aufsteiger Bobingen startete mit viel Elan in sein erstes Landesligaspiel. Die Bobinger begannen aggressiv, mit viel Zug nach vorne. Immer wieder näherten sie sich dem Strafraum der Gäste. Doch hier zeigte sich deutlich der Unterschied zur Bezirksliga. Während die Bobinger Angreifer in der letzten Saison ihre Gegner immer wieder düpieren konnten, hatten sie gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste einen schweren Stand. Die Verteidiger gingen konsequent und hart zur Sache. Dazu kam, dass die Pässe in die Spitze oft etwas ungenau waren. So taten sich Florian Gebert und Maximilian Krist schwer, die Bälle zu verwerten. In der 13. Spielminute kam Aufsteiger Bobingen dann aber nach einem guten Spielzug und einer Flanke nach innen zu einer hervorragenden Torgelegenheit. Matteo Ligorati setzte in der Mitte zu einem Fallrückzieher an, bekam aber zu wenig Druck hinter den Ball. Eine leichte Beute für Oberweikertshofens Torhüter Lukas Schneider. Trotzdem gab es Szenenapplaus für Ligorati. Bis zur 30. Spielminute war Bobingen wesentlich präsenter und erspielte sich ein optisches Übergewicht. Gefährlich wurde es allenfalls nach Standards. Wirkliche Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware.

Mittelfeld und Abwehr präsentierten sich in Topform

Ein Pluspunkt für den Aufsteiger war das gute Mittelfeld und die Abwehrreihe in Bestform. Wie bereits in der vergangenen Saison in der Bezirksliga machte Organisator Hüseyin Tomakin wieder einmal ein überragendes Spiel. An ihm bissen sich die gegnerischen Stürmer reihenweise die Zähne aus. Kurz vor der Pause kam Bobingen noch einmal zu einer Chance. Florian Gebert hatte sich in einer Einzelaktion mit einem 50-Metersprint rechts durchgesetzt und passte auf Neuzugang Leon Göttinger. Der war in aussichtsreicher Position nur durch ein Foul kurz vor der Strafraumgrenze zu bremsen. Der anschließende Freistoß brachte dann nichts ein.

In der zweiten Hälfte kam der Gast besser ins Spiel

In der zweiten Hälfte hatten sich die Gäste besser auf den TSV Bobingen eingestellt. Jetzt mussten die Bobinger Bübles immer öfter hinterherlaufen. Das Spiel verlagerte sich mehr und mehr in die Hälfte der Gastgeber. Doch die Abwehr stand weiterhin sicher. Die Gäste rannten zwar an, liefen sich aber immer wieder fest. Mit Fortdauer des Spiels machte sich beim SC Oberweikertshofen fast so etwas wie Ratlosigkeit breit, weil sie einfach kein Mittel fanden, die Bobinger Defensive zu knacken. Nach vorne konnte sich der Aufsteiger allerdings auch keine nennenswerten Torgelegenheiten erspielen. Am Ende stand ein absolut gerechtes Unentschieden. Für die Emporkömmlinge aus Bobingen war das eine durchaus gelungene Vorstellung. Für den favorisierten und gestandenen Landesligisten Oberweikertshofen dagegen wohl eher eine Enttäuschung. Positiv zu bemerken ist, dass sich der TSV Bobingen in allen Mannschaftsteilen als homogen und kampfstark präsentierte. Beide Neuzugänge, Leon Göttinger und der später eingewechselte Samuel Olejnik, konnten bei ihrem ersten Auftritt im Stadion an der Hoechster Straße überzeugen. Und auch der nach Verletzung zurückgekehrte Manuel Britsch zeigte in der letzten Viertelstunde eine hervorragende Leistung.

TSV Bobingen Laurin Sommer (Tor), Hüseyin Tomakin (C), Leon Göttinger (Samuel Olejnik 68.), Sandro Burghard, Elias Ruf, Florian Gebert (Emre Cevik 88.), Luis Müller (Manuel Britsch 78.), Nicolai Petereit (Christian Frickinger 90.+1 ), Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist

SC Oberweikertshofen Lukas Schneider (Tor), Kilian Lachmayr (Valentin Hüber 87.), Michael Arndt, Fabio Gonschior (Florian Tremmel 87.), Maximilian Schuch, Dominik Wiedemann, Dominik Danowski, Moritz Leibelt, Alexander Greif, Fabian Friedl, Fabio Meikis (Carl Weser 71.)

Schiedsrichter Paul Birkmeir, Assistenten Lukas Nartschick und Erhan Özcan Zuschauer 250

Besondere Vorkommnisse 10-Minuten-Strafe für Moritz Leibelt (SCO) und Paul Simler (TSV), gelb-rote Karte für Michael Arndt (SCO).