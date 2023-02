Unterstützung für Erdbebenopfer: Windeln, Kleidung und Medizin für die Türkei

In Bobingen und Schwabmünchen engagieren sich Helfer, um den Opfern im türkischen Katastrophengebiet zu helfen.

Nach den schweren Erdbeben ist die Lage in der Türkei und in Syrien verheerend. "In der Türkei sind zehn große Städte betroffen, bei denen von zehn Wohnhäusern acht in Schutt und Asche liegen", sagt Isa Deveci. Der Inhaber vom Tattoostudio 868 Schwabmünchen hat gemeinsam mit dem Besitzer des benachbarten Barbiergeschäfts Faik Er spontan beschlossen, Hilfsgüter für die Opfer zu sammeln. Die beiden Männer haben selbst Familie in der Türkei – allerdings nicht im Katastrophengebiet. "Wir kennen aber Menschen, die bereits Familienmitglieder verloren haben. Es ist schlimm."

In dem Friseurgeschäft in der Feyerabendstraße stapelten sich am Dienstagmittag Kartons voller Windeln, Tücher, Babyflaschen und Arzneimittel – bei laufendem Betrieb. "Die Leute sind aus Schwabmünchen und dem ganzen Landkreis gekommen, um Sachen abzugeben", sagt Faik Er. "Wir sind positiv überrascht, wie viele sich schon beteiligt haben, das ist nicht selbstverständlich", betonen die beiden Männer. "Da wollen wir uns bedanken." Benötigt werden vor allem Wintersachen, da viele Opfer in der Kälte ausharren müssen. Kleidung sei allerdings bereits genug abgegeben worden, so Deveci.

Rund 20 freiwillige Helfer packen, sortieren und beschriften im Vereinsheim des Türk SV Bobingen die abgegebenen Spenden. Foto: Elmar Knöchel

Isa Deveci, Faik Er und weitere Helfer haben bereits 500 bis 800 Kartons in mehreren Transportern nach Bobingen gefahren, wo der türkische Sportverein Türk SV die Hilfsgüter sammelt. Rund zwanzig freiwillige Helfer sortieren dort die Spenden und fahren sie in spezielle Lager des Türkischen Konsulats in München. Dort werden die Güter nochmals nach Dringlichkeit eingestuft, Arzneimittel etwa schickt das Türkische Konsulat direkt mit dem Airbus in die Türkei, andere Sachen gehen per Lastwagen auf die Reise, die fünf bis sechs Tage dauert.

Beim Bobinger Sportheim des Türk SV können Spenden abgegeben werden

Über 1000 Pakete sind laut den Organisatoren Beyrak Süleyman und Tonar Mustafa schon bei der Bobinger Sammelstelle im Sportheim des Türk SV am Wiesenhang zusammengekommen. Dort können weiterhin rund um die Uhr Spenden abgegeben werden. Auch die evangelische Kita und der BIZ Supermarkt beteiligen sich an der Aktion. Neben Bobingen und Schwabmünchen wurde auch in anderen Orten, zum Beispiel Graben und Untermeitingen, gesammelt, sagt Isa Deveci.

Beyrak Süleyman (links) und Tonar Mustafa organisieren die Hilfslieferungen. Foto: Elmar Knöchel

Nicht nur mit materiellen Spenden soll geholfen werden. Es wird auch Geld gesammelt, mit dem beispielsweise ein Lastwagen mit Wasser sowie Zelten, Jacken und Decken für das Erdbebengebiet organisiert wird. "Es sind schon mehr als 30.000 Euro zusammengekommen, das sind 600.000 Türkische Lira, das ist viel Geld", sagt Deveci. Der Tattoostudio-Besitzer will am Freitag in die Türkei reisen. "Zu viert fliegen wir ins zentrale Katastrophengebiet und packen an, wo es geht. Jeder tut, was er kann."