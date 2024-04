Ein Rekordjahr für Schwabmünchens Feuerwehr

Plus Die Schwabmünchner Feuerwehr rückt so oft wie nie zuvor aus. Dabei sind Brände schon lange nicht mehr die Hauptarbeit.

Die Schwabmünchner Feuerwehr hatte im vergangenen Jahr 346 Einsätze. Zum offiziellen Einsatzrekord fehlt damit ein Einsatz - denn 2013 mussten die ehrenamtlichen Helfer 347 ausrücken. Trotzdem war 2023 ein Rekordjahr. Kommandant Stefan Missenhardt erklärte bei der jüngsten Versammlung die Zahlen: "Wir haben die Hilfseinsätze in den Nachbargemeinden nach dem Unwetter Ende August als einen Einsatz erfasst. Hätten wir da jede Hilfeleistung einzeln gezählt, wären es mehr als 360 Einsätze geworden."

Insgesamt war die Feuerwehr so fast 3300 Stunden im Einsatz. Die meiste Zeit davon, rund 1400 Stunden, entfielen auf technische Hilfeleistungen. Diese umfassen vor allem Unwetterschäden und Hilfe bei Unfällen. Rechnet man den gesamten Aufwand der 147 aktiven Feuerwehrkräfte zusammen, wurden für Einsätze, Übungen und Arbeitsdienste knapp 18.000 Stunden ehrenamtlich geleistet.