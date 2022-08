Die Karten sind neu gemischt: Auftakt von der Kreisklasse bis zur B-Klasse

Neue Trainer, ein Meisterschaftsfavorit und viele Fragezeichen - die Saison 2022/2023 steht auch in den unteren Klassen im Schatten der Weltmeisterschaft in Katar.

Gefühlt war das letzte Relegationsspiel gerade erst am Wochenende, und doch steht die neue Fußballsaison schon in den Startlöchern. Ab 7. August rollt der Ball - etwas früher als sonst - wieder über die Fußballplätze der Kreisklassen, A- und B-Klassen im Landkreis. Wie das dann anfangs mit Ferien und Urlaub in den einzelnen Teams harmoniert, ist für die Trainer bestimmt keine leichte Bürde. Schuld am Frühstart ist die Winter-WM in Katar, auch wenn die Anzahl der Nationalspieler in diesen Ligen relativ gering ist. Gespielt wird im Jahr 2022 voraussichtlich bis Ende November, sofern nicht noch das böse "C" dazwischenfunkt. Es gibt also schon mal interessante Rahmenbedingungen außerhalb des normalen Fußballalltags in den unteren Klassen.

Kreisklasse Augsburg Süd

In der Kreisklasse Augsburg Süd gibt es laut einer Umfrage unter den Trainern und Abteilungsleitern in der kommenden Saison mit dem FSV Inningen einen klaren Favoriten für die Meisterschaft. Aber auch Schwabegg und Kleinaitingen werden wieder als heiße Aufstiegsaktien gehandelt. Überraschend sehen auch einige Experten den Aufsteiger VfL Kaufering II als Durchstarter und Titelkandidat. Die Oberbayern rund um Trainer Dominik Piotrowski haben aber eher kleinere Ziele und wollen erst einmal den Klassenerhalt so schnell wie möglich sichern. Neu ist auch der TSV Haunstetten II, der als Meister der A-Klasse Augsburg Mitte in die Kreisklasse aufstieg und hier ebenfalls gern die Klasse halten würde.

Auf den Trainerbänken gibt es ebenfalls viele neue Gesichter. In Walkertshofen ist Bernhard Vogg nach einem Jahr Pause wieder zurück, Vincent Aumiller und André Mayr geben in Margertshausen die Richtung vor. In Fischach sind Cosmin Uilacan und Simon Geldhauser die neuen Taktikfüchse, und der SV Schwabegg bekommt mit Peter Ziegler und Tobias Fendt auch einen Tapetenwechsel ins Trainerhäuschen. Bei so viel neuem Kreativpotenzial auf der Bank können die Zuschauer gespannt sein, welche neuen Ideen die Trainer mit ihren Teams auf den Platz zaubern, um ihre selbst gesteckten Ziele zu erreichen.

Beim SV Untermeitingen deutete im Frühjahr noch alles auf einen Abschied von Trainerduo Dominik Sandner und Sebastian Steidle hin, jetzt bleibt es wie es war: Beide verlängerten ihr Engagement im Verein, haben aber einige Abgänge zu verarbeiten. In Langenneufnach wird es voraussichtlich auch diese Saison wieder schwer, trotzdem soll ein Abstieg beziehungsweise ein Drama wie in der abgelaufenen Saison mit einem nervenaufreibenden Relegationsspiel schnell vermieden werden. Es bleibt abzuwarten, ob Traineroldie Sepp Schlögel mit dem knappen Personal die Staudenelf aus der Gefahrenzone bringt. Diese Probleme hat der SV Schwabegg nicht. Beim SVS findet auf dem Platz weiter der Verjüngungsprozess statt. Gleich neun Jungs aus der eigenen Jugend sind im neuen Kader, dagegen beendeten die Dauerbrenner Peter und Ludwig Ziegler ihre Karriere, Matthias Seitz pausiert. Aber auch in Walkertshofen, Fischach und Hurlach wird deutlich auf den eigenen Nachwuchs gesetzt. In Wehringen setzt man in puncto Nachwuchs noch einen drauf. Lag es an Corona, der guten Luft oder am neuen Motivator und Trainer Mark Huckle - man weiß es nicht: Aber laut Mark Huckle bekommt in diesem Jahr gefühlt fast jeder Spieler Nachwuchs. Vier Babys sind schon da. Im Team läuft es gut, und mit Kapitän Moritz Schönwälder und Torwart Ludwig Hemmerle kommen zwei lang verletzte Leistungsträger zurück.

Dominik Sandner (links) bleibt dem SV Untermeitingen erhalten. Foto: Marcus Angele

Die Saison startet dann am 7.8. gleich einmal mit zwei in der Vergangenheit immer heiß umkämpften Derbys. Die SpVgg Langenneufnach reist zum Duell nach Walkertshofen. Beim Langenneufnacher Staudencup vor zwei Wochen gewann das Team von Bernhard Vogg im Elfmeterschießen das Finale gegen den Gastgeber. Ebenfalls ein Klassiker ist das Spiel Fischach gegen Margertshausen. Wehringen testet die Qualitäten des Aufsteigers aus Kaufering, Inningen bekommt Besuch von Neuling Haunstetten, Schwabegg empfängt Hurlach, und Kleinaitingen gibt seine Visitenkarte in Ustersbach ab.

Übersicht der Mannschaften:

FSV Inningen

Trainer: Alexander Knotek

Neuzugänge: keine

Abgänge: Tobias Trovato (SC Egling)

FC Kleinaitingen

Trainer: Johannes Ankermüller

Neuzugänge: keine

Abgänge: Quirin Götzke (Studium), Lennart Peins (Karrierepause), Frey Maximilian (Karriereende)

SV Schwabegg

Trainer: Peter Ziegler, Tobias Fendt (neu)

Neuzugänge: Markus Braunmiller (SMÜ II), Tobias Meitinger, Jonas Haas, Markus Jauernik, Jonas Seitz, Lorenz Thoma, Matthias Maier, Elias Schwarzenbacher, Fabian Bogdan, Linus Lutz (alle Jugend)

Abgänge: Peter Ziegler, Ludwig Ziegler (beide Karriereende), Matthias Seitz (pausiert)

SSV Margertshausen

Trainer: Vincent Aumiller; André Mayr (beide neu)

Zugänge: Vincent Aumiller (Gebenhofen), Vinzenz Jaser ( TSV Bobingen), Lucas Harner (1. FC Sonthofen II), Jonathan Weber ( Westendorf)

Abgänge: Maximilian Reitmeier ( FC Horgau), Manuel Huth ( TSV Zusmarshausen), Michael Würth (ASV Hiltenfingen), Maximilian Kraus ( Bergheim)

TSV Ustersbach

Trainer: Werner Dischler

Neuzugänge: Christoph Zircher (FC Horgau), Marcus Biber (SV Freihalden), Markus Seidler (VfB Mickhausen)

Abgänge: Cosmin Uilacan, Simon Geldhauser (beide TSV Fischach)

TSV Fischach

Trainer: Simon Geldhauser, Cosmin Uilacan (neu)

Neuzugänge: Simon Geldhauser, Cosmin Uilacan (beide TSV Ustersbach), Elmar Geldhauser, Dominik Schubert (beide SpVgg Langenneufnach), Matthias Dreßen (TSV Haunstetten), Fabian Herzberger (FSV Lamerdingen), Siegfried Thienel, Lucas Wünscher, Stefan Röhrle (alle eigene Jugend)

Abgänge: Dominik Bröll (SpVgg Deuringen), Markus Batzer (SpVgg Deuringen), Johannes Eberle (SV Obergessertshausen)

FSV Wehringen

Trainer: Mark Huckle, Michael Mengele

Neuzugänge: Tobias Danzer (von TSV Rehling), Batuhan Ildeniz, Kevin Gabriel

Abgänge: Fabian Britsch (TSV Königsbrunn)

SV Hurlach

Trainer: Marco La Spina

Neuzugänge: Giuseppe La Spina (TSV Klosterlechfeld), Spieler aus der eigenen Jugend

Abgänge: Sven Schneider ( Lamerdingen), Benjamin Schmid (Kaufering)

SV Untermeitingen

1. Trainer: Dominik Sandner, Sebastian Steidle

Neuzugänge: Erbahan Arslanovski, Amel Lelak (beide Straßberg), Dominik Nißl (TSV Königsbrunn)

Abgänge: Julian Kille ( Hiltenfingen), Thomas Mueller ( Lagerlechfeld), Moritz Zinser, Maximilian Mende, Marvin Huber (alle Langerringen), Paul Fischer (Karriereende)

TSV Walkertshofen

Trainer: Bernhard Vogg (neu)

Neuzugänge: Andreas Wenzel (SV Untermenzing), Simon Höld, Christoph Sattelmayer, Moritz Rieger (eigene Jugend)

Abgänge: keine

SpVgg Langenneufnach

Trainer: Josef Schlögel

Neuzugänge: Matthias Miller (TSV Mittelneufnach), Fabian Saumweber (eigene Jugend)

Abgänge: Dominik Schubert (TSV Fischach), Felix Meyer (SV Ottmarshausen)

VFL Kaufering 2

Trainer: Dominik Piotrowski

Neuzugänge: Benjamin Schmid (Hurlach), Michael Wech (Klosterlechfeld)

Abgänge: Daniel Haller (Studium), Florian Mailänder (Studium), Daniel Pesjak (Oberostendorf)

TSV Haunstetten 2

Trainer: Günter Seiler

Neuzugänge: Johannes Schafroth (Blonhofen), Gulahmad Arab (Altenmünster), Stefan Baumann (Lamerdingen)

Abgänge: Matthias Dreßen (Fischach), Zafer Maden (Batzenhofen), Denis Ivanovski (Karriereende).

Kreisklasse Allgäu 2

Der TSV Mittelneufnach strebt auch in diesem Jahr wieder den Klassenerhalt in der Kreisklasse Allgäu 2 an und möchte dies laut Trainer Dominic Böck so schnell wie möglich klarmachen. Der Kader selbst hat sich kaum verändert. Dem Neuzugang Worabut Atthaporn aus Schwabegg steht der Abgang von Matthias Miller zur SpVgg Langenneufnach entgegen. Meisterschaftsfavorit ist für die Staudenelf der SV Pforzen.

A-Klasse Augsburg Süd

Noch immer trauert der TSV Bobingen II der vergebenen Aufstiegschance im Relegationsspiel gegen Langenneufnach hinterher. Doch Teammanager Matthias Vollmann gibt sich kämpferisch und will es in diesem Jahr unbedingt schaffen. Neben Bobingen dürfte aber auch die Reserve der SpVgg Langerringen wieder um den Titel mitspielen. Außenseiterchancen werden auch Großaitingen und Lagerlechfeld II eingeräumt. Neu in der Gruppe sind die Aufsteiger des SSV Bobingen und nach langer Abstinenz der VfB Mickhausen. Für beide gilt erst einmal die Klasse halten und dann noch etwas die Nase in den Wind strecken. Der TSV Klosterlechfeld geht mit drei Mannschaften an den Start. Nach dem Weggang der beiden Trainer Sebastian Korner und Matthias Hampel sowie einigen Abgängen, darf man gespannt sein, wie sich die Mannschaft unter dem neuen Trainer Klaus Bojanowski entwickeln wird.

Knapp verpasst hat die U23 des TSV Bobingen (weiße Trikots) den Aufstieg. Foto: Elmar Knöchel

Übersicht der Mannschaften:

TSV Bobingen 2

Trainer: Roberto di Santo

Neuzugänge: Darius Anwander, Michael Kohler, Daniel Fedosenko, Markus Seidel (alle TSV A-Jugend)

Abgang: Vinzenz Jaser (SSV Margertshausen)

SSV Bobingen

Trainer: Derya Demirbilek, David Prather

Neuzugänge: Oktay Sucu (MBB Augsburg), Maximilian Akca, Poramet Khinawang, Alexander Hirsch, Thomas Fuchs (alle reaktiviert)

Abgänge: Samuel Kiesel (VfB Mickhausen), Benjamin Hauke (TSV Straßberg)

TSV Klosterlechfeld

Trainer: Klaus Bojanowski (neu)

Neuzugänge: Michael Höck (SV Donaualtheim), Tobis Bonk (FC Lauingen), Besim Baftija (FSV Aufkirchen), Mürsel Beklen (FSV Aufkirchen), Armin Hukic (FC Buchloe), Timmy Truger (FC Buchloe), Abel Semere (SV Untermeitingen), Bastian Grabl, Simeon Eberlein, Niclas Dienst (alle zuletzt inaktiv), Alexander Lux (reaktiviert)

Abgänge: Burak Karakaya (SpVgg Langerringen), Giuseppe La Spina jun. (SV Hurlach), Marco Pachera (FC Scheuring), Michael Wech (VfL Kaufering)

SpVgg Langerringen 2

Trainer: Günther Müller, Christian Reiß (Co-Trainer)

Neuzugänge: Karakaya Burak (TSV Klosterlechfeld), Mende Maximilian (SV Untermeitingen), Zinßer Moritz (SV Untermeitingen), Huber Marvin (SV Untermeitingen), Wild Sebastian (TSV Schwabmünchen), Geldhauser Marius (inaktiv), Sedlmeir Fabio, Nagel Tom, Allmacher Noah, Köbler Fabian, Jakob Maximilian, Löprich Tim, Keuler Finn, Söllner Luca, Müller Kevin (alle eigene Jugend)

Abgänge: keine

FSV Großaitingen

Trainer: Thomas Bock

Neuzugänge: Cardia Giorgio (Schwabmünchen), Christoph Eberle, Aldin Kahrimanovic (beide TSV Göggingen)

Abgänge: Manuel Hampp (TSV Bobingen), Markus Heermeier (Karriereende)

SV Reinhartshausen

Trainer: Johannes Georgs (neu)

Neuzugänge: Johannes Georgs

Abgänge: Miok Emanuel (Kühbach)

SV Gessertshausen

Trainer: Christoph Wagemann, Ferdinand Ströhl

Neuzugänge: Michael Bauer (SSV Margertshausen), Niklas Bührle (SSV Anhausen)

Abgänge: Taylan Berg Yildiz (ESV Augsburg)

TSV Königsbrunn 2

Trainer: Wolfgang Missenhardt (Trainer) Kenan Mittring , Tobias Redel (Co-Trainer) (neu)

Neuzugänge: Alexander Haggenmüller (reaktiviert)

Abgänge: Dominik Nießl (SV Untermeitingen), Kemal Bitis (Türkgücü Königsbrunn), Waldemar Funk (Gold-Blau Augsburg)

VfB Mickhausen

Trainer: Andreas Lindner

Neuzugänge: Sebastian Candussi (Langenneufnach), Samuel Kissel (SSV Bobingen), Christoph Biber, Marco Egger (eig. Jugend)

Abgänge: Markus Seidler (Ustersbach)

Türk Bobingen

Trainer: Sesul Kurt

Neuzugänge: Enis Ugur Mert (reaktiviert), Muhsin Fidan (TSV Bobingen)

Abgänge: Aytac Dogan (DJK West), Murat Erdöl (Hiltenfingen), Nuri Carpan, Ramazan Calim (Türkgücü Königsbrunn)

Türkgücü Königsbrunn II

Trainer: Murat Civek (neu)

Neuzugänge: Nuri Carpan, Ramazan Calim, Özkan Öncül, Burak Kavak, Oguz Akcin (alle Türk Bobingen), Kemal Bitis (TSV Königsbrunn), Burak Gündüz (FC Haunstetten), Cebrail Eren (FC Alba Augsb.)

Abgänge: Bilal Aydin (Öz Akdeniz)

B-Klasse Augsburg Süd

Als einzige Erste versucht der TSV Straßberg nach dem Abstieg einen kompletten Neuanfang in der B-Klasse Süd. Der TSV feiert im Jahr 2022 zudem sein hundertjähriges Jubiläum - also Motivation genug, für einen guten neuen Start. Die B-Klasse verspricht hier eine sehr ausgeglichene Saison, ein Favorit ist kaum vorherzusagen.

SV Straßberg

Trainer: Thomas Valentin (0172/2628027)

Neuzugänge: Nicolas Sürth (TSV Bobingen), Benjamin Hauke (SSV Bobingen), Valentin Hoffmann, Michael Thurner, Michael Theiner

Abgänge: Simon und Marco Schönwetter (unbekannt), Amel Lelak, Erban Arslanovski (beide Untermeitingen).