Bobingen hat in Ottobeuren noch eine Rechnung offen

Nach der Niederlage gegen Aufsteiger Germaringen muss am Sonntag im Allgäu unbedingt ein Sieg her.

Normalerweise wäre der dritte Tabellenplatz mit nur einem Punkt Abstand zum Zweiten nichts, worüber man sich beim TSV Bobingen ärgern müsste. Wäre da nicht wesentlich mehr möglich gewesen. Doch die Bobinger konnten in der Hinrunde ihr großes spielerisches Potenzial nicht konstant auf den Platz bringen. Immer wieder leisteten sie sich nach guten Spielen unerklärliche Ausrutscher. Für die Männer von Christopher Detke und Sebastian Jeschek spricht aber, dass sie nie die Köpfe hängen ließen und immer wieder zurück in die Spur fanden.

Vor allem das bittere 0:5 zu Hause gegen Cosmos Aystetten ließ Schlimmes befürchten. Doch der TSV kam stark zurück. Mit Siegen gegen den direkten Tabellennachbarn Kaufbeuren und vor allem beim Klassespiel gegen Tabellenführer SV Egg zeigten die Detke-Schützlinge, was in ihnen steckt. Die Hoffnung war, dass mit dem Start in die Rückrunde mehr Konstanz zu sehen sein wird. Doch diese erfüllte sich leider nicht. Am letzten Samstag gegen den SVO Germaringen, der in der Hinrunde noch mit 2:1 besiegt werden konnte, unterlagen die Bobinger in einem eher schwachen Spiel mit 1:3 auf eigenem Platz. Ein mögliches Unentschieden hatten sie dabei fahrlässig verschenkt.

Das Hinspiel ging schon an den Gegner

Um im Kampf um die Tabellenspitze nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten, müsste am Sonntag (14 Uhr) in Ottobeuren gewonnen werden. Das Heimspiel im Bobinger Siegmundpark ging allerdings mit 1:2 verloren. Wobei der TSV damals in einer Woche drei Spiele zu absolvieren hatte, darunter das kräftezehrende Pokalspiel gegen Wacker Burghausen. Das spielte bei der damaligen Niederlage sicher eine Rolle. Der Tabellenzehnte TSV Ottobeuren zeigte zuletzt eine aufsteigende Formkurve. Dafür spricht das Unentschieden gegen die starken Kaufbeurer in der letzten Woche. Zu bedenken ist auch, dass Ottobeuren alles andere als ein Lieblingsgegner des TSV Bobingen ist. In den letzten elf Spielen gab es für Bobingen drei Siege, drei Niederlagen und fünf Unentschieden. Somit wird es wohl niemanden im Bobinger Kader geben, der das Spiel als Selbstläufer sehen wird.

Die Niederlage vom Samstag muss aus den Köpfen

Vielmehr wird harte Arbeit und ein diszipliniertes Auftreten erforderlich sein. Zumal beim Spiel in der Hinrunde deutlich geworden war, dass die defensive Spielweise der Ottobeurer den "Bobinger Bübles" teilweise große Probleme bereitet hatte. Viel wird in diesem wichtigen Spiel wohl darauf ankommen, wie gut das Trainerteam die Elf auf die Aufgabe eingestimmt hat. Wahrscheinlich noch ausschlaggebender könnte werden, ob die junge Bobinger Mannschaft die schmerzhafte Niederlage vom Samstag gegen Aufsteiger Germaringen aus den Köpfen bekommen hat. Denn eine Leistungssteigerung wird unbedingt nötig sein, um im Allgäu etwas Zählbares mitzunehmen. Auf Ausrutscher der Konkurrenz sollte jedenfalls niemand spekulieren. Denn sowohl Aystetten als auch der SV Egg haben durchaus lösbare Aufgaben zu meistern. Aystetten spielt beim Neunten der Tabelle in Kissing, und Spitzenreiter Egg hat es in Germaringen mit dem aktuell 14. der Bezirksliga zu tun. Gute Chancen also für die direkten Konkurrenten des TSV Bobingen. Dadurch wäre ein Sieg in Ottobeuren umso wichtiger.