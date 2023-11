Gelingt Türkgücü der vierte Sieg in Folge?  

Die Königsbrunner wollen gegen den TSV Babenhausen ihre Erfolgsserie fortsetzen und Tabellenplatz fünf anpeilen.

Der SV Türkgücü Königsbrunn ist nach drei Siegen in Folge wieder drauf und dran, sich an das Führungsquartett der Bezirksliga heranzutasten. Mit 28 Punkten bei einem noch ausstehenden Nachholspiel im Frühjahr gegen den SV Egg/Günz könnte das Team von Trainer Paolo Maiolo auf den Tabellenvierten SV Mering aufschließen, falls das Nachholspiel gewonnen wird.

Aber zunächst geht es am Sonntag gegen den TSV Babenhausen darum, die Erfolgsserie mit Sieg Nummer vier fortzusetzen. Die Leistung und die Ergebnisse stimmten sowohl in den Heimspielen gegen den FC Oberstdorf und den TSV Dinkelscherben, als auch zuletzt beim FC Heimertingen. Diese Spiele ließen die vorausgegangenen drei Niederlagen vergessen.

Der TSV Babenhausen hat sich als Aufsteiger mit dem zehnten Platz gut in der Bezirksliga integriert. Mit 20 Punkten haben die Fuggermärktler aber acht Punkte weniger als die Königsbrunner. Um sich von der Abstiegszone fernzuhalten, braucht das Team von Trainer Manuel Hust aber schon noch einige Punkte. Am vergangenen Spieltag konnte es gegen den SV Mering noch einen Punkt nach 0:2-Rückstand durch Treffer von Fatih Ademi und Roland Pfister zum 2:2-Ausgleich erkämpfen. Ademi ist mit zwölf Saisontoren der mit Abstand beste Torjäger der Unterallgäuer. Mit je zwei Siegen sind sie auswärts bisher genauso erfolgreich wie in ihren Heimspielen.

Das Hinspiel in Babenhausen hat der SV Türkgücü knapp mit 1:2 verloren und überhaupt ist die Gesamtbilanz mit zwei Unentschieden und vier Niederlagen nicht gerade positiv für die Königsbrunner. Das soll sich aber am Sonntag mit dem ersten Pflichtspielsieg ändern. Maiolo kann im Wesentlichen auf das Team aus den drei gewonnenen Spielen zurückgreifen. Das Spiel findet am Sonntag um 14 Uhr im Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichterin ist Barbara Karmann vom FC Ehekirchen.