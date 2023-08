Klare Sache in Wiggensbach

Bereits nach einer halben Stunde war für die SpVgg Langerringen die Messe im Allgäu gelesen. Somit wartet der Aufsteiger weiter auf seine ersten Punkte in der Bezirksliga

Die Hoffnungen der SpVgg Langerringen im Aufsteigerduell beim FC Wiggensbach etwas mitzunehmen, waren schnell vorbei. Bereits nach 20 Minuten lag das Team von Spielertrainer Rene Hauck mit 2:0 zurück, nach etwas mehr als einer halben Stunde hieß es schon 3:0 für die Allgäuer. "Alle drei Gegentore haben wir uns selbst zuzuschreiben", bilanzierte Hauck nach der Partie. Somit war die Partie schon früh entschieden. Wiggensbach war von Beginn an hellwach und dominierte das Spielgeschehen. Dabei standen die Hausherren auch defensiv sicher, so dass Langerringen offensiv nicht zum Zug kam.

Langerringen zahlt weiter Lehrgeld

"Momentan bekommen wir in der Summe zu viele, vor allem zu einfache Gegentore", stellt Hauck fest. Dabei will er seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. "Es fehlt ein wenig an Erfahrung", so Hauck - zumal gerade jetzt Spieler fehlen, die diese mitbringen würden. Daran will es der Spielertrainer - der selbst noch ausfällt - aber nicht aufhängen. "Die Jungs die da sind ziehen voll mit, zeigen eine tolle Moral, geben nicht auf", so Hauck. Das zeigt auch, dass die Langerringer bislang nie ohne eigenes Tor geblieben sind. "Sicher ist auch in der Chancenverwertung noch Potenzial. Wir werden an den Fehlern arbeiten und schauen von Woche zu Woche", erklärt der Trainer. Von seiner Mannschaft ist er auch nach der verdienten Niederlage in Wiggensbach überzeugt: "Wir sammeln Erfahrung und werden auch bald punkten."

FC Wiggensbach: Marinaro, Zoll, Peter, Durst, Lutz, Greiter, Hiemer (57. Reuter), Maguire, Perrey (77. Fröhlich), Ried, Fetterer (57. Winter)

SpVgg Langerringen: Joder, Schaffner (46. Köbler), Wild (46. Rupprecht), Grüner (79. Strehle), Breuer, Richly, Keppeler, Köbler, Renner, Wurm, Öztürk

Tore: 1:0 Ried (16.), 2:0 Maguire (20.), 3:0 Maguire (32.), 4:0 Winter (69.), 4:1 Renner (71.)