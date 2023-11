Langerringen will den Hinspielsieg wiederholen  

Gegen den TSV Ottobeuren gelang dem Aufsteiger aus Langerringen der erste Sieg in der Bezirksliga. Ob das auch auswärts wieder gelingt?

Zum letzten Spiel vor der Winterpause werden bei der SpVgg Langerringen gute Erinnerungen an den ersten Bezirksligasieg wach. Nach drei Niederlagen zum Auftakt gab es am vierten Spieltag den ersehnten ersten Sieg mit 4:1 gegen den TSV Ottobeuren. Doch in diesem Spiel verletzte sich auch der Langerringer Torjäger Bastian Renner schwer und er fällt seitdem aus. Auch weil dies nicht der einzige Langzeitausfall war, kam die SpVgg bisher nicht vom letzten Platz weg.

Allerdings gab es zuletzt durchaus einen Aufwärtstrend zu erkennen. Vor allem der 4:2-Sieg gegen das Spitzenteam SV Egg/Günz mit dem sogenannten „letzten Aufgebot“ gab zu Hoffnungen Anlass. Auch beim nachfolgenden Spiel hielt das Team von Spielertrainer René Hauck beim Tabellenführer SV Cosmos Aystetten gut mit und wurde trotz der 1:3-Niederlage von allen Seiten gelobt. Da kam der Mannschaft der wetterbedingte Spielausfall gegen den FC Wiggensbach überhaupt nicht recht. „Wir wollten unbedingt spielen, aber der Rasen war am Sonntagmorgen noch extrem nass und wir mussten wegen der weiten Anreise der Gäste frühzeitig absagen. Als am Nachmittag die Sonne rauskam, wäre es vielleicht noch gegangen“, sagte René Hauck.

Die unfreiwillige Pause hat seine Personalsorgen aber nicht lindern können. Von den Langzeitverletzten kommt keiner zurück und zusätzlich fallen noch Nico Köbler und Gero Wurm aus. Das Team bereitete sich im Training auf einen Einsatz auf Kunstrasen vor, denn damit rechnet René Hauck aufgrund der Wettervorhersage. So hat er das Dienstagstraining auf den Kunstrasenplatz in Kaufering verlegt. Ob das wenigstens zu einem Punkt in Ottobeuren reicht, wird sich am Sonntag um 14 Uhr zeigen.

Die Ottobeurer stehen mit 19 Punkten auf Platz zwölf, also gerade noch am rettenden Ufer. Doch der auf dem Relegationsplatz 13 stehende TSV Dinkelscherben hat genau so viele Punkte. Vor einer Woche holten die Unterallgäuer einen Punkt mit dem 2:2 beim SSV Niedersonthofen, wobei sie einen 0:2-Rückstand noch ausgleichen konnten. Davor verloren sie aber daheim gegen den Abstiegskonkurrenten TSV Haunstetten mit 1:2 und auswärts deutlich 0:4 in Germaringen. Die letzten Siege feierte das Team von Trainer Florian Jakob Anfang November bei der SpVgg Kaufbeuren und Ende Oktober gegen Türkgücü Königsbrunn. Das Spiel TSV Ottobeuren gegen die SpVgg Langerringen findet am Sonntag um 14 Uhr im Schulsportzentrum, Am Galgenberg in Ottobeuren statt. Schiedsrichter ist Jürgen Gabel vom FSV Inningen.