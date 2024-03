Schon wieder heißt der Gegner Egg

Zwei Wochen nach dem Nachholspiel reist der SV Türkgücü Königsbrunn zum Rückspiel nach Egg an der Günz.

Den Spielern des SV Türkgücü Königsbrunn steht ein brisantes Auswärtsspiel in der Bezirksliga beim SV Egg/Günz bevor. Beim 2:1-Heimsieg vor zwei Wochen im Nachholspiel der Hinrunde gegen diesen Gegner kochten die Emotionen in der Schlussphase ziemlich hoch. Die Gäste waren mit den Entscheidungen des Schiedsrichters überhaupt nicht zufrieden. Beim Elfmeterpfiff für Diego Dragone wollten sie „nur Ball gespielt“ gesehen haben, aber es gab Elfmeter für Türkgücü und den verwandelte Cemal Nam zum 2:0.

Wenig später klärte Keeper Nico Hopfenzitz per Fußabwehr zur Ecke und auch da ging der Gästestürmer zu Boden und diesmal sagte der Schiedsrichter „Nur Ball gespielt“. Als die Egger in der 82. Minute den Anschlusstreffer erzielten, wollte Königsbrunns Kapitän Kaan Dogan den Ball frustriert nochmal ins Netz schießen und es kam zu einem Gerangel, weil die Gäste den Ball möglichst schnell wieder ins Spiel bringen wollten. Die Rote Karte für den Königsbrunner Kapitän war die Folge und er wird am Sonntag fehlen, weil er für zwei Spiele gesperrt wurde. Zudem muss sich seine Mannschaft nach der Vorbereitung und zwei Punktspielen auf dem heimischen Kunstrasen nun wieder an echtes und vermutlich tiefes Gras gewöhnen.

Der SV Egg zeigte sich am vergangenen Spieltag prächtig von der Niederlage in Königsbrunn erholt und siegte beim FC Wiggensbach glatt mit 4:0. Dabei schlug ihr Torjäger Torsten Schuhwerk schon nach drei Minuten mit seinem 15. Saisontreffer zu. Trainer Thomas Fackler kann also wieder auf seinen Goalgetter setzen, den er in Königsbrunn erst in der zweiten Halbzeit einsetzen konnte. Der Plan des SV Türkgücü, mit drei Siegen sowohl den SV Mering, als auch den SV Egg zu überholen und auf Platz drei vorzustoßen, ist wegen des 3:3-Unentschiedens gegen die Meringer nicht ganz aufgegangen. Selbst wenn die Königsbruner in Egg gewinnen sollten, blieben sie einen Punkt hinter dem Tabellendritten. Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr auf dem Hauptplatz am Sportplatzweg 5 in Egg statt. Schiedsrichter ist Leonhard Schramm vom ESV Augsburg.