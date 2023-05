Sieg als Abschiedsgeschenk für Trainer Riedl?

Der SV Türkgücü Königsbrunn tritt zum Saisonabschluss beim punktgleichen TSV Dinkelscherben an und möchte seinem Trainer ein Abschiedsgeschenk machen.

Der SV Türkgücü Königsbrunn möchte diese schwierige Saison in der Fußball-Bezirksliga möglichst mit einem einstelligen Tabellenplatz beenden. Nach der etwas schwächeren Leistung beim 1:3 im Heimspiel gegen den TSV Ottobeuren wäre dazu nochmals eine Kraftanstrengung nötig. Denn am letzten Spieltag geht es zum Aufsteiger TSV Dinkelscherben, und der steht punktgleich mit den Königsbrunnern auf Platz neun.

Beide haben 39 Punkte. Wegen der besseren Tordifferenz von minus sechs gegenüber minus 13 stehen die Dinkelscherber einen Platz vor Türkgücü und sie haben auch das Hinspiel mit 3:2 in Königsbrunn gewonnen. Es wäre also schon ein Auswärtssieg auf dem Kaiserberg nötig, um den einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Damit würden die Spieler des SV Türkgücü Königsbrunn auch ihrem Trainer Helmut "Bobby" Riedl ein würdiges Abschiedsgeschenk machen. Er hat das Team im November in einer prekären Situation übernommen und so stabilisiert, dass der Klassenerhalt gesichert wurde. Nach dieser Saison wird sich Riedl einer Hüftoperation unterziehen und längere Zeit pausieren.

Auch vom langjährigen Torjäger und Leistungsträger Kerem Cakin heißt es Abschied zu nehmen. Er wechselt zu Türkspor Augsburg und versucht sein Glück in der Bayernliga. In der vergangenen Woche meldeten die Königsbrunner mit dem 21-jährigen Mittelfeldspieler Abdullah Kücük einen weiteren Neuzugang vom SV Mering. Er hat in der zu Ende gehenden Saison zunächst zehn Spiele für den TSV Schwabmünchen und dann acht Spiele für den SV Mering in der Landesliga bestritten. Das letzte Spiel dieser Saison findet am Samstag um 14 Uhr in Dinkelscherben im Stadion auf dem Kaiserberg, Burggasse 50, statt. Schiedsrichter ist Marco Blösch.