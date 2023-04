SV Türkgücü Königsbrunn will Wiedergutmachung 

Nach der 0:10-Blamage in Oberstdorf soll im Heimspiel gegen den Nachbarn TSV Haunstetten ein Ruck durch die Mannschaft gehen.

Nach dem unerklärlichen Leistungseinbruch im Auswärtsspiel beim FC Oberstdorf mit der 0:10-Klatsche ist für die Spieler des SV Türkgücü Königsbrunn beim Doppelspieltag am Osterwochenende Wiedergutmachung angesagt. Trainer Helmut „Bobby“ Riedl sagte, dass die Mannschaft dieses Ergebnis nicht lange auf sich sitzen lassen werde und er auf einen Ruck mit deutlicher Leistungssteigerung hofft.

Die Motivation dürfte gegen den Nachbarn TSV Haunstetten auf jeden Fall stimmen. Für den SV Türkgücü geht es darum, den achten Platz abzusichern, um nicht nochmal in die Abstiegszone zu rutschen, wie das im Herbst geschah. Denn der Abstand zum Abstiegs-Relegationsplatz 13 beträgt nur sechs Punkte. Der kommende Gegner aus Haunstetten steht mit 19 Punkten auf dem Abstiegsplatz 15 und hat zehn Punkte weniger als Türkgücü. Zuletzt haben die Haunstetter das Kellerduell beim TSV Ziemetshausen mit 0:1 verloren und auch zuvor daheim gegen den FC Oberstdorf mit 1:3 und beim FC Thalhofen mit 2:3 keinen Punkt ergattern können. Das Team von Trainer Raffael Friedrich steht also mit dem Rücken zur Wand und versucht, die Leistungsdelle des kommenden Gegners auszunutzen. Bei einem Auswärtssieg könnte es den Anschluss an die vor ihm liegenden Mannschaften des TSV Ottobeuren und des Kissinger SC wieder herstellen. Das sollten die Türkgücü-Spieler aber zu verhindern wissen. Das Hinspiel in Haunstetten endete mit einem torlosen Unentschieden.

Ostermontag in Ziemetshausen

Am Ostermontag gilt es dann im Auswärtsspiel beim TSV Ziemetshausen, den nächsten Gegner aus dem Tabellenkeller auf Distanz zu halten. Mit 24 Punkten steht das Team aus dem nordwestlichen Landkreis noch auf dem rettenden zwölften Platz und hat fünf Punkte weniger als der SV Türkgücü. Die Königsbrunner wollen sich auch für die 2:3-Heimniederlage im Hinspiel revanchieren. Am Osterwochenende entscheidet sich also, ob der SV Türkgücü beruhigt dem Saisonende entgegengehen kann, oder noch einmal zittern muss.

Ob der Spielerkader komplett ist, wird sich erst nach dem Abschlusstraining am Mittwoch zeigen. Kaan Dogan dürfte wieder zur Verfügung stehen, der Einsatz der angeschlagenen Spieler Burak Tok und Kerem Cakin ist zumindest fraglich. Das Spiel gegen den TSV Haunstetten findet am Donnerstag um 18 Uhr im Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Moritz Osterried. Am Ostermontag ist die Anstoßzeit in Ziemetshausen um 15 Uhr mit Schiedsrichter Tim Bruckner.