SV Türkgücü will sein letztes Heimspiel gewinnen

Nach dem sichergestellten Klassenerhalt kommt der abstiegsgefährdete TSV Ottobeuren nach Königsbrunn.

Der SV Türkgücü Königsbrunn kann ganz entspannt die letzten beiden Spiele dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga angehen. Mit dem 1:1 am vergangenen Spieltag beim SVO Germaringen hat Trainer Helmut „Bobby“ Riedl mit seinem Team die Mission erfüllt und den Klassenerhalt gesichert. Nun soll diese schwierige Saison, die mit dem Rücktritt des Spielertrainerduos René Hauck und Erdinc Kaygisiz begann und von vielen Personalproblemen geprägt war, mit einem Erfolg im letzten Spiel vor eigenem Publikum abgeschlossen werden. Helmut Riedl hat das Team nach einer monatelangen Übergangsphase mit Burak Tok als spielendem Coach nach einem Abwärtstrend im November zum Rückrundenstart übernommen und stabilisiert. Nach dieser Saison legt er aus gesundheitlichen Gründen eine Pause ein. Der sportliche Leiter Werner Muth bastelt schon an der Erweiterung und Verstärkung des Spielerkaders unter dem neuen Trainer Paolo Maiolo. Mit Yenal Strauß vom Landesligisten SC Oberweikertshofen meldete er in dieser Woche einen weiteren Neuzugang ab Juli.

Mit dem immer noch aufgrund vieler Verletzungen knappen aktuellen Spielerkader geht Riedl nun in das Heimspiel gegen den TSV Ottobeuren. Der Gegner steht auf dem Abstiegsplatz 14 und hat zwei Punkte Rückstand zum Relegationsplatz 13 und vier zum rettenden Platz zwölf. Für die Ottobeurer geht es also noch um das Überleben in ihrer dritten Saison in der Bezirksliga nach dem Aufstieg 2019. Zuletzt kamen sie gegen den Mitkonkurrenten TSV Haunstetten nicht über ein 2:2 hinaus, und davor haben sie dreimal verloren und auch beim abgeschlagenen Schlusslicht TV Bad Grönenbach nur ein 1:1 erreicht.

Dagegen nimmt sich die Bilanz der vergangenen Spiele des SV Türkgücü Königsbrunn viel positiver aus. Vor der knappen Derbyniederlage beim TSV Bobingen gab es einen Heimsieg über die SpVgg Kaufbeuren und danach ein überraschendes 5:1 über den Tabellenzweiten SV Egg an der Günz und schließlich den wichtigen Punktgewinn in Germaringen. Das Hinspiel im Oktober haben die Königsbrunner allerdings mit 1:3 verloren. Überhaupt gab es nur in der ersten Bezirksligabegegnung der beiden Vereine im Oktober 2019 einen Türkgücü-Sieg. Danach wurden ein Heimspiel und zwei Auswärtsspiele gegen Ottobeuren verloren. Diese Bilanz soll nun verbessert werden. Das Spiel findet am Samstag um 15.30 Uhr im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Matthias Schilling.