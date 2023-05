Zahlreiche Neuzugänge bei Türkgücü Königsbrunn

Nach zwei Spielen gegen die Topclubs reist der SV Türkgücü Königsbrunn zum hinter ihm liegenden SVO Germaringen. Der Club vermeldet zahlreiche Neuzugänge.

Die beiden Spiele gegen die Spitzenvereine der Fußball-Bezirksliga liefen für den SV Türkgücü Königsbrunn besser als erwartet. Trauerten die Spieler dem verlorenen Punkt bei der Niederlage in letzter Minute beim TSV Bobingen nach, so überraschten sie den Tabellenzweiten SV Egg an der Günz mit einem 5:1-Sieg auf eigenem Platz. Nun geht es darum, den erworbenen achten Tabellenplatz gegen die Konkurrenz von unten abzusichern.

Der nächste Gegner ist der Aufsteiger SVO Germaringen und der hat nur drei Punkte weniger als Türkgücü auf dem Konto. Mit 35 Punkten belegen die Germaringer den zehnten Platz und haben wiederum drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 13, den der TSV Ziemetshausen einnimmt. Für die Ostallgäuer wären die Punkte also noch etwas dringender nötig als für den Gast aus Königsbrunn. Zuletzt verlor der SVO Germaringen beim TSV Haunstetten mit 0:1 und spielte daheim gegen den FC Oberstdorf 3:3. Besonders auf die Torjäger Timo Wörz und Peter Wahmhoff mit 16 beziehungsweise elf Toren wird sich die Türkgücü-Abwehr einstellen müssen. Dass sie das können, haben die flinken Verteidiger der Königsbrunner gegen den SV Egg eindrucksvoll bewiesen. Und wenn die Konter in die Sturmspitze wieder so gefährlich angelegt werden, sollte auch in Germaringen mindestens ein Punkt drin sein. Das Hinspiel im Oktober verlor Türkgücü allerdings mit 2:4.

Das sind die Neuen bei Türkgücü Königsbrunn

Unterdessen laufen bei den Königsbrunnern schon die Planungen für die nächste Saison unter dem neuen Trainer Paolo Maiolo. Der sportliche Leiter Werner Muth meldete bereits fünf Neuzugänge. Vom SV Mering kommen die jungen Mittelfeldspieler Kevin Lang und Serhat Fidan. Beide haben schon bei Schwaben Augsburg in der Bayernliga gespielt und Maiolo kennt sie seit Langem. Nach der Talfahrt des SV Mering in der Landesliga, die mit der Trennung von Trainer Ajet Abazi verbunden war, suchten sie den Kontakt zum SV Türkgücü. Vom TSV Schwabmünchen kommen Baschar El Fayyad und Dennis Nesterow in der neuen Saison nach Königsbrunn. Der 27-jährige El Fayyad hat in dieser Saison 27 Spiele für den Landesligisten bestritten. Dennis Nesterow hat dagegen nach einer schweren Verletzung ein Jahr pausiert und zuletzt bei der inzwischen abgemeldeten U 23 der Schwabmünchner gespielt. Nun versucht der 22-jährige Mittelfeldspieler sein Comeback in der Bezirksliga.

Der jüngste Coup von Werner Muth ist die Verpflichtung des 20-jährigen Mittelfeldspielers David Miller vom Landesligisten TSV Gersthofen. Miller hat in dieser Saison dort 22 Spiele bestritten und dabei vier Tore erzielt. Ein schmerzlicher Verlust für die Offensive dürfte aber der Weggang von Kerem Cakin werden. Er sucht in der kommenden Saison seine Chance beim Bayernligisten Türkspor Augsburg. Dort trifft er wieder auf seinen ehemaligen Trainer Ajet Abazi, unter dem er als Torjäger den Aufstieg von der Kreis- in die Bezirksliga mit dem SV Türkgücü Königsbrunn schaffte. Werner Muth ist aber immer noch auf der Suche nach einem guten Torwart als Ergänzung zu Nuri Carpan und Burak Parlak.

Doch zunächst gilt es, das Spiel im Germaringer Sportpark am Sonntag um 14 Uhr zu bestreiten. Schiedsrichter der Partie ist Jakob Zinßer.