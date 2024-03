Keiner ist mehr ungeschlagen

Zum Frühjahrsauftakt wurden Favoriten kalt erwischt. Die Zahl der Anwärter um die Aufstiegsplätze ist größer geworden.

Passend zum Wetter wurden einige Favoriten sprichwörtlich kalt erwischt und mussten unerwartete Niederlagen hinnehmen. So musste auch Lagerlechfeld II in der A-Klasse nun die erste Saisonpleite einstecken. Die Verfolger nutzten diese Ausrutscher und erweiterten den Kreis der Aufstiegsaspiranten. Der frühere DFB-Präsident Hermann Neuberger würde dazu sagen: „Die Breite an der Spitze ist dichter geworden."





Kreisklasse Augsburg Süd: Weiter eine makellose Bilanz weist der SV Schwabegg zu Hause auf. Mit acht Siegen und 28:4 Toren wurde die Heimstärke auch gegen Großaitingen beim 3:0 deutlich sichtbar. Gerade die Abwehr steht wie eine Mauer und lässt kaum Chancen zu. Ob da im kommenden Spiel Aufsteiger Bergheim die Lücke findet, ist schwer zu sagen. Gegen Bobingen hatten der SVB keine echte Chance und fuhr mit einem 0:3 nach Hause. Doch Schwabegg sei gewarnt: In Bergheim wurden schon einige Teams überrascht.

Der TSV Bobingen nutzte den weiteren Ausrutscher des TSV Walkertshofen und schloss nach Punkten auf die Staudenelf auf. Die Landesligareserve zeigte mit schnellem und frischem Angriffsspiel, warum sie mittlerweile durchaus die Chance auf den Durchmarsch hat. Um weiter Druck auf die beiden Tabellenführenden zu machen, muss aber ein Sieg beim SV Hurlach her, der in Inningen ein gerechtes 2:2 in letzter Minute ergatterte und somit 2024 noch ungeschlagen ist. Die Hurlacher zeichnet momentan die Kampffähigkeit bis zur letzten Minute aus und sie haben dazu auch das Quäntchen Glück.

Der Tabellenzweite Walkertshofen kassierte in Kaufering bereits die zweite Rückrundenpleite und muss nun um die Topplatzierung bangen. In Kaufering musste die Elf von Bernhard Vogg auf dem ungeliebten Kunstrasen antreten, was natürlich schon ein enormer Heimvorteil für die Oberbayern war. Etwas komisch fanden die Walkertshofer hier nur, dass der eigentliche Hauptplatz im perfekten Zustand war und trotzdem „gesperrt“ wurde. „Klar, wenn du so einen Vorteil hast, dann würde den wohl jeder nutzen“, versteht Vogg den Gegner schon auch ein bisschen. Nun muss Walkertshofen nach Margertshausen, wo die Elf von Andre Mayr beim glatten 4:1 gegen Wehringen ein ganz anderes Gesicht zeigte, als eine Woche zuvor gegen Göggingen. Es könnte also ein brisantes Staudenderby geben.

Wehringen enttäuschte dagegen wieder einmal und konnte die ansteigende Form aus dem Hurlach-Spiel zu keiner Zeit zeigen. So wird es gegen den derzeit guten FSV Inningen äußerst schwer, wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Großaitingen bekommt nach dem 0:3 in Schwabegg eine vom Papier her etwas leichtere Aufgabe. Der SV Untermeitingen ist zu Gast und kommt mit zwei Niederlagen und 2:11 Toren im Gepäck. Dabei könnte es interessant werden, wie sich der Noch-Tabellenletzte Göggingen in Kaufering schlägt. Sollte Göggingen das Kunststück gelingen, hier einen Punkt zu ergattern, würden man bei einer gleichzeitigen Niederlage des SV Untermeitingen an diesem vorbeiziehen und Wehringen wäre auch wieder dick im Abstiegskampf dabei. Doch wenn Kauferings Daniel Pesjak erneut dreimal wie gegen Walkertshofen treffen sollte, dann gilt hier wohl eher „hätte, hätte, Fahrradkette“. Am Ostermontag werden noch die Partien Großaitingen gegen Margertshausen, Göggingen gegen Inningen und Untermeitingen gegen Bergheim nachgeholt.





A-Klasse Augsburg Süd: Da hat es nun auch den TSV Lagerlechfeld II erwischt. In Gessertshausen gab es mit dem 0:1 die erste Saisonniederlage. Das goldene Tor erzielte Wolfgang Hellmann bereits in der fünften Minute. Doch die zweitplatzierte SpVgg aus Langerringen konnte den Ausrutscher nicht nutzen und musste sich in Schwabmünchen mit 0:3 geschlagen geben. Auf Kunstrasen waren die Akteure aus Schwabmünchen wesentlich agiler und gewannen verdient in dieser Höhe. Gerade die jungen Spieler machten hier einen sehr guten Eindruck. Die Menkinger können gleich im nächsten Spitzenspiel gegen Tabellenführer Lagerlechfeld ihre gute Frühform beweisen. Langerringen bekommt es dagegen mit dem TSV Fischach zu tun, der seinerseits den FC Königsbrunn deutlich mit 5:2 nach Hause schickte.

Das Königsbrunner Stadtderby zwischen dem TSV und Türkgücü endete wie das Hinspiel unentschieden. Der TSV Königsbrunn fährt nun zum SV Reinhartshausen, wo man sich deutlich mit dem Thema Abstieg beschäftigen muss. Auch beim 0:3 in Schwabegg gab es nichts zu holen. So entwickelt sich am Tabellenende ein Dreikampf zwischen Reinhartshausen, Inningen und Mickhausen. Die Staudenelf zeigte sich beim 0:4 in Inningen desolat und übernahm von den Augsburger Vorstädtern die rote Laterne. Mickhausen bekommt am Ostersamstag den TSV Klosterlechfeld zu Gast, Inningen reist zum FC Königsbrunn. Aufsteiger Schwabegg tritt beim SSV Bobingen an und könnte mit einem Sieg weiter Boden auf die beiden Tabellenführer gut machen. Am Ostermontag werden schließlich noch vier Partien nachgeholt. Schwabegg bekommt es hier mit dem TSV Königsbrunn zu tun, in Fischach bringt der Osterhase das dicke Ei Lagerlechfeld vorbei, der SSV Bobingen misst sich im Städtederby mit Schwabmünchen und Langerringen dürfte gegen Mickhausen hoher Favorit sein.

A-Klasse Allgäu 2: So deutlich hätte man es vorher und auch zur Halbzeit nicht gedacht: Der TSV Mittelneufnach schickte den TSV Mindelheim II nach 0:1-Halbzeitstand noch mit 5:1 nach Hause und übernahm damit die Tabellenführung, da das Spiel des bisherigen Spitzenreiters Schlingen ausfiel. Auch der schärfste Konkurrent aus Bedernau blieb mit einem 2:0 in Kirchheim siegreich. Mittelneufnach tritt nun am Ostersamstag beim FC Auerbach/Stetten an. Das Hinspiel endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Staudenelf. Bedernau empfängt den SV Salgen-Bronnen und Schlingen den SC Eppishausen.

B-Klasse Augsburg Süd: Fünf Spiele – fünf Auswärtssiege: Am letzten Spieltag gab es für die Heimmannschaften nichts zu ernten. Auch die Serie von acht Siegen in Folge ging für Türk Bobingen gegen den souveränen Tabellenführer PSV Augsburg mit einem 1:4 zu Ende. Straßberg konnte die SG Langenneufnach/ Walkertshofen beim 1:3 ebenfalls nicht bremsen. Am kommenden Ostersamstag wird Gessertshausen den Erfolgszug vom PSV Augsburg kaum stoppen können, genauso wie die SG Fischach/Margertshausen im Staudenderby die andere SG von Langenneufnach/Walkertshofen. Straßberg muss nach Lagerlechfeld reisen, Obermeitingen empfängt den TSV Klosterlechfeld. Türk Bobingen hat gleich drei Auswärtsspiele vor der Brust. Am Samstag geht es nach Großaitingen, am Ostermontag nach Hiltenfingen und am Freitag dann noch zu Lagerlechfeld. Ebenfalls am Montag müssen Großaitingen gegen Straßberg und Kaufering gegen Klosterlechfeld ran.