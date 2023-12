Der FC Königsbrunn ist auf Meisterkurs  

An der Spitze der Fußball-Kreisliga mischen aber auch noch die SpVgg Lagerlechfeld und der TSV Zusmarshausen mit. Schafft der FC Kleinaitingen den Klassenerhalt?

In der Herbstrunde der Saison 2023/24 setzten sich wieder die drei Vereine an die Spitze der Fußball-Kreisliga Augsburg, die in der Vorsaison knapp an der Meisterschaft und dem Aufstieg gescheitert waren. Es scheint so, als sollten der FC Königsbrunn, die SpVgg Lagerlechfeld und der TSV Zusmarshausen die Plätze eins und zwei unter sich ausmachen. Aus dem Vierkampf des Vorjahres wurde ein Dreikampf, weil sich die SpVgg Langerringen in die Bezirksliga verabschiedete. Der von dort abgestiegene Kissinger SC hinkt dem Führungstrio mit zehn Punkten Abstand deutlich hinterher. Für den südlichen Landkreis ist es gut, dass immerhin noch zwei Vereine ganz oben dabei sind.

Am Anfang schien es, als sollte die SpVgg Lagerlechfeld die Konkurrenz von der Spitze dominieren. Nach dem Derbysieg gegen den Aufsteiger FC Kleinaitingen legten die Gelb-Schwarzen eine Serie von sieben Siegen hin. Den ersten Rückschlag gab es am achten Spieltag mit der Heimniederlage gegen den Lokalrivalen ASV Hiltenfingen. Dennoch blieb das Team von Spielertrainer Daniel Raffler noch knapp vor dem FC Königsbrunn, der ebenfalls einen Traumstart mit nur zwei Unentschieden hinlegte. Am elften Spieltag übernahm aber der FC Königsbrunn nach dem Sieg in Hiltenfingen die Tabellenführung, nachdem er einen Spieltag vorher das Königsbrunner Derby mit 9:0 gewonnen hatte. Das Team von Trainer Christian Jaut gab die Spitzenposition nicht mehr ab und blieb als einziges Team bis zur Winterpause ungeschlagen.

Wie knapp es aber noch im Frühjahr werden kann, zeigten die beiden Unentschieden gegen die unmittelbaren Verfolger in Lagerlechfeld mit 1:1 und gegen den TSV Zusmarshausen im schneereichen letzten Spiel mit 0:0. Die Lagerlechfelder patzten auch noch daheim gegen den TSV Welden und das Verfolgerduell in Zusmarshausen endete 0:0. So teilen sich diese beiden Verfolger mit 35 Punkten den zweiten Platz. Der FC Königsbrunn ist acht Punkte voraus, hat aber auch schon 17 Spiele ausgetragen, die Verfolger dagegen erst 16. Da stehen noch einige spannende Begegnungen bevor. Vieles spricht aber dafür, dass die von Christian Jaut geformte und mit jungen Spielern bereicherte Mannschaft des FC Königsbrunn im kommenden Jahr das Rennen um die Meisterschaft macht.

TSV Königsbrunn und Hiltenfingen kämpfen sich ins Mittelfeld

Zwei Teams aus dem Süden, die in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entronnen sind, konnten sich ins obere Tabellendrittel empor kämpfen. Der TSV Königsbrunn steht in der Winterpause auf Platz vier mit acht Punkten Abstand zum Führungstrio und der ASV Hiltenfingen nur zwei Punkte dahinter auf dem sechsten Platz. Die Königsbrunner entschieden das Derby gegen Hiltenfingen für sich und waren bis zum sechsten Spieltag ungeschlagen. Die knappe Niederlage in Lagerlechfeld und sogar die 0:9-Klatsche im Königsbrunner Derby steckte das Team der Spielertrainer Stefan Sailer und Daniel Schreiber weg und kam in die Erfolgsspur mit dem respektablen Tabellenplatz vier zurück.

Beim ASV Hiltenfingen ging es nach verhaltenem Start mit dem 2:1-Sieg bei der SpVgg Lagerlechfeld deutlich aufwärts. Danach gelang auch der erste Heimsieg und trotz Rückschlägen gegen die Spitzenteams Zusmarshausen und FC Königsbrunn kletterte der ASV stetig nach oben. Anfang November beendete David Bulik nach drei Jahren seine Tätigkeit als Trainer, weil er ein Angebot vom Bayernligisten TSV Rain bekam. Als Spieler bleibt er aber den Hiltenfingern erhalten, so oft es eben geht. Sein bisheriger Co-Trainer Christian Geib übernahm die Mannschaft als Chefcoach. Trotz der überraschenden Niederlage im Schneetreiben des letzten Spieltags gegen das Schlusslicht SSV Anhausen steht eine zweite Kreisligasaison fernab von der Abstiegszone bevor.

Kleinaitingen bleibt das Sorgenkind

Das Sorgenkind des Südens ist der Aufsteiger FC Kleinaitingen. Der Kreisklassenmeister musste wie ein Jahr vorher der ASV Hiltenfingen die Erfahrung machen, dass aller Anfang schwer ist. Trotz teils guter Leistungen waren es vorne immer zu wenig und hinten zu viele Tore. So dauerte es bis zum siebten Spieltag, bis der erste Punkt beim Mitaufsteiger TSV Welden ergattert werden konnte. Nach dem ersten Sieg am zehnten Spieltag im Heimspiel gegen den TSV Neusäß fasste das Team von Spielertrainer Johannes Ankermüller aber Tritt in der Kreisliga und siegte klar in Anhausen und im Derby gegen den TSV Königsbrunn. Die Hoffnungen wurden dann zwar mit Niederlagen in Hiltenfingen und Diedorf wieder gedämpft, aber ein Heimsieg über den TSV Pfersee und ein überraschender Erfolg beim Kissinger SC bescherten den Relegationsplatz 14. Nachdem nun die direkten Abstiegsplätze hinter ihnen liegen, sind die Kleinaitinger guter Dinge, dass sie den Klassenerhalt schaffen können.