Derby-Knüller zum Vorrundenabschluss 

Der Herbstmeister FC Königsbrunn tritt beim Tabellendritten SpVgg Lagerlechfeld an. Kommt der FC Kleinaitingen vom Abstiegsplatz weg?

Der Spielplan der Fußball-Kreisliga hat zum Abschluss der Vorrunde ein besonderes Spitzenspiel auserkoren. Die beiden Topteams und Aufstiegsaspiranten aus dem Süden treffen am 15. Spieltag unmittelbar aufeinander. Schauplatz des Derbys zwischen der SpVgg Lagerlechfeld und dem FC Königsbrunn ist die Hans-Winkler-Sportanlage in Lagerlechfeld.

Obwohl die Herbstmeisterschaft schon klar zugunsten der Gäste aus Königsbrunn entschieden ist, verspricht diese Partie Hochspannung. Für die Königsbrunner geht es darum, die Hinrunde als einzig noch unbesiegtes Team zu beenden und damit den Sieben-Punkte-Vorsprung zumindest zu bewahren oder bei einem Auswärtssieg auf zehn Punkte auszubauen. Und für die Lechfelder ist es wichtig, den Abstand zur Spitze nicht zu groß werden zu lassen und den Kontakt zum zweiten Platz zu halten, der ja noch eine Aufstiegschance bietet. Momentan teilt sich das Team von Spielertrainer Daniel Raffler diesen Platz mit dem TSV Zusmarshausen mit je 31 Punkten, aber der um elf Tore schlechteren Tordifferenz. Das Duell der beiden endete am vergangenen Spieltag torlos. Der FC Königsbrunn konnte dadurch seine Führung mit einem schwer erkämpften 1:0-Sieg über den Verfolger Kissinger SC ausbauen. In Lagerlechfeld wird die Mannschaft von Trainer Christian Jaut aber am Sonntag um 14 Uhr mindestens ebenso stark gefordert werden.

Spannung liegt auch wieder im Abstiegskampf des FC Kleinaitingen, der sich mit vier Siegen aus den zurückliegenden fünf Spielen bis auf einen Punkt an das rettende Ufer heran gerobbt hat. Noch liegt der FCK mit 14 Punkten auf dem vorletzten Platz 15, aber von Platz neun bis 14 haben sechs vor ihm liegende Teams nur einen Punkt mehr. Dazu zählt auch der kommende Gegner TSV Diedorf auf dem zehnten Platz. Bei einem Sieg in diesem Aufsteigerduell könnte die Truppe von Spielertrainer Johannes Ankermüller also erstmals den Abstiegsplatz verlassen. Während die Kleinaitinger ihr Selbstbewusstsein mit dem 2:0-Heimsieg über den TSV Pfersee gestärkt haben, gehen die Diedorfer mit einer 0:1-Niederlage beim SV Ottmarshausen in dieses Kellerduell.

Auf sicheren Mittelfeldpositionen können die beiden anderen Vereine aus dem Landkreissüden ihre Heimspiele am Samstag angehen. Der Tabellenfünfte TSV Königsbrunn will diesen Platz gegen den TSV Neusäß absichern, der vier Punkte dahinter auf Platz acht liegt. Beide gehen durch Siege gestärkt in diese Partie. Die Königsbrunner gewannen bei der SpVgg Westheim mit 3:1 und die Neusässer behielten gegen das Schlusslicht SSV Anhausen knapp mit 1:0 die Oberhand. Auf eigenem Platz sollte das Team von Spielertrainer Stefan Sailer aber nichts anbrennen lassen.

Eine noch bessere Ausgangsposition hat der ASV Hiltenfingen als Tabellensechster gegen die im Abstiegskampf auf Platz zwölf steckende SpVgg Westheim. In seinem ersten Heimspiel als Cheftrainer will Christian Geib auch die ersten drei Punkte unter seiner Regie einfahren und die unglückliche 0:1-Niederlage beim TSV Merching vergessen lassen. Die Westheimer haben am vergangenen Spieltag daheim gegen den TSV Königsbrunn mit 1:3 verloren. Alles andere als ein Hiltenfinger Heimsieg wäre eine Enttäuschung.

Die Spiele der Südvereine am 15. Spieltag